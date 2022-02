Richtig gelesen: Insektenburger!

Von Schulbeginn an ist der lebendige Unterricht fixer Bestandteil der HLUW Yspertal. In diesem Schuljahr geht die 2AUW der Frage nach, wie die Ernährung kommender Generationen aussehen könnte. Untersucht wurden verschiedenste Nahrungsquellen, vor allem auf deren Nachhaltigkeit. Nachdem die Grundlagen der Ernährung und deren Bestandteile ausführlich erörtert wurden, machte man sich daran, das Gelernte in der Praxis zu testen.

Im Supermarkt wurden drei verschiedene Burgerpattys gekauft, um im Rahmen des Projekts zubereitet und natürlich auch verkostet zu werden. Obwohl sich der herkömmliche „Fleischburger“ großer Beliebtheit erfreute, konnte auch die vegane Alternative viele überzeugen. Für alle neu war der Burger mit Insektenpatty, welcher geschmacklich ebenfalls positiv überraschte. Generell war man sich jedoch einig, dass ein bewusster Konsum und die Herkunft der verwendeten Lebensmittel besonders wichtig sind.

