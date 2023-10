„Girls in Politics“ heißt es bei Schnuppertag in Raxendorf

Erstmals ist die Gemeinde Raxendorf dabei. Am internationalen Tag der Mädchen, am 11. Oktober 2023 lässt sich ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger über die Schultern schauen. Höfinger erklärt: „Gemeinsam mit den drei Gemeinderätinnen Ingrid Proidl, Elisabeth Gschwandtner und Verena Auferbauer öffnen wir die Gemeindeamtstüren für interessierte Mädchen und junge Frauen im Alter von sechs bis 18 Jahren und geben direkten Einblick in die Aufgaben und den Arbeitsalltag.“

Ab 15 Uhr wartet ein informatives und umfangreiches Programm auf die jungen Teilnehmerinnen. Unter anderem gibt es einen Einblick in den Bürgermeisteralltag und in das Aufgabengebiet einer Gemeinde.