Uniprojekt prüft Wildunfälle rund um Melk

Seit dem Jahr 2014 untersucht das Projekt „Roadkill“ des Instituts für Zoologie der Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU) die Hintergründe, die zu überfahrenen Tieren, sogenannte „roadkills“ führen könnten. Beim Projekt werden gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern sowie der Bevölkerung wissenschaftliche Fragestellungen beantwortet.

Seit dem Projektstart sind bereits mehr als 20.000 „Roadkill-Meldungen“ eingelangt, die eine wichtige Ergänzung zu offiziellen Wildunfalldaten darstellen. Darüber hinaus dienen diese auch als wesentliche Grundlage für Aktionspläne im Naturschutz. Nachweislich beeinflussen Straßennetze Wildtierpopulationen negativ, insbesondere durch Lebensraumzerschneidungen sowie den Straßentod in Folge von Kollisionen mit Fahrzeugen.

Bis Oktober erfolgt nun in der Region rund um die Bezirkshauptstadt ein wissenschaftlich durchgeführtes, regelmäßiges Monitoring. Die BOKU führt das Projekt gemeinsam mit dem Land Niederösterreich – Abteilung Wissenschaft und Forschung – durch.

Ziel des Projektes ist unter anderem die Ermittlung von „Roadkill-Hotspots“, also Straßenabschnitten, bei denen es zu gehäuften Unfällen mit Wildtieren kommt.

Um welchen Abschnitt es sich dabei genau handelt, will das Forschungsteam erst nach dem Ende der Aktion verraten. „Es geht um einen Vergleich, wie viele Roadkill-Meldungen auf dem ausgewählten Straßenabschnitt hereinkommen, wenn die Bevölkerung, also die Citizen Scientists diesen „kontrolliert“ im Gegensatz zu einem regelmäßigen Monitoring desselben Straßenabschnittes durch uns mehrmals die Woche“, erklärt Janette Siebert, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der BOKU.

Wer ein verunfalltes Tier rund um die Bezirkshauptstadt Melk entdeckt, kann dieses unter www.roadkill.at oder per App „Roadkill“ direkt melden. Ein Blick auf die interaktive Karte zeigt bereits jetzt etwa zahlreiche Unfälle mit Kröten auf der Bundesstraße zwischen Loosdorf und Melk.