Lagerhaus-Übernahme in Loosdorf ist fix

Seit der Eröffnung des neuen Agrar-Kompetenzzentrums in Rogendorf im Jahr 2013 steht das alte Lagerhaus in der Gemeinde leer. Für die künftige Nutzung des Areals wurde bereits in einer Gemeinderatssitzung im Frühjahr der Weg geebnet.

Nach mehreren Gesprächen mit dem künftigen Besitzer des Areals, der SMK Holding, fand gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Vasku (SPÖ) und SMK-Geschäftsführer Simon Kreutzer die Schlüsselübergabe statt. „Wir waren über ein Jahr in Verhandlungen betreffend Nachnutzung und es wurde ein gemeinsamer Nenner gefunden. Es wird ein super Projekt“, ist Vasku überzeugt.

Der künftige Besitzer will am Areal einen „Ort im Ort“ schaffen und diesen in mehreren Bauetappen neues Leben einhauchen. Fix ist, dass der rund 100 Jahre alte Kern der Liegenschaft erhalten bleiben soll. Ein zusätzlicher Neubau soll die Verbindung zwischen jung und alt widerspiegeln. Geplant sind Gewerbe- als auch Wohnflächen, Details will Kreutzer derzeit aber noch nicht verraten. „So wie derzeit die Regierung Österreich führt, kann man als Unternehmer nur mit äußerster Flexibilität arbeiten“, meint Kreutzer.

Für Loosdorf bedeutet das Projekt laut dem Gemeindeoberhaupt eine weitere Aufwertung: „Wie immer, wenn viele Interessen bestehen, war es nicht immer einfach. Wir freuen uns aber, dass das Projekt jetzt realisiert wird.“