Bekommt Loosdorf ein Gesundheitszentrum?

Seit dem Pensionsantritt von Gemeindearzt Harald Waxenegger Ende März ist die Gemeinde auf der Suche nach einem Gemeindearzt (die NÖN berichtete). Um die Suche zu erleichtern, steht SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku aktuell in Verbindung mit einem Gesundheitsscout, der die Gemeinde bei der Suche unterstützen soll. „Die Situation ist nicht einfach, ich bin aber zuversichtlich, dass wir in kurzer Zeit wieder einen Kassenarzt bekommen“, meint Vasku.

Daneben hat die Gemeinde gemeinsam mit Apothekerin Cathrin Taufner-Stich ein weiteres, spannendes Projekt in der Pipeline: ein Gesundheitszentrum für Loosdorf. „Dieses Projekt steckt aktuell noch in den Kinderschuhen“, betont die Apothekerin vorweg. Auch, wo dieses mögliche Ärztezentrum entstehen könnte, sei „aktuell noch nicht spruchreif“, ihr schwebe allerdings eine Immobilie im Zentrum der Gemeinde – in der Nähe ihrer Apotheke und des Gemeindeamts – vor. Vieles müsse man „noch ausfeilen“, aber: „Wenn wir ein Primärversorgungszentrum in Loosdorf bekommen würden, wäre das meiner Meinung nach die beste Lösung hinsichtlich der medizinischen Versorgung“, betont Taufner-Stich .

Vasku: „Hier geht es auch um die Ortskernbelebung“

Unter dem Dach des möglichen Gesundheitszentrums würden jedenfalls nicht nur der Nachfolger bzw. die Nachfolgerin Waxeneggers Platz finden, sondern auch andere Medizinerinnen, Mediziner oder Therapeutinnen und Therapeuten. „Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir in der Apotheke oder bei der Gemeinde melden“, lädt Taufner-Stich ein. Die Gemeinde sagte punkto Gesundheitszentrum bereits ihre Unterstützung zu. „Natürlich unterstützen wir dieses Projekt. Hier geht es nicht nur um die Gesundheitsversorgung, sondern auch um die Ortskernbelebung. Wir wissen, dass der Handel bei uns schwierig ist“, sagt Vasku.

„Oberste Priorität“ genießt derweil die Nachbesetzung der Kassenstelle. In der jüngsten Gemeinderatssitzung handelte die Gemeinde bereits einen Mietvertrag mit Ex-Gemeindearzt Waxenegger aus. „Es ist ein Glück, dass wir die Ordination mieten können“, meint Vasku.