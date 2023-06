Schloss Sooß: Chabad-Organisation startet mit Summer-Camp

Mit der Zusammenlegung der LFS Sooß und jener in Pyhra übernahm die international als Bildungsnetzwerk tätige jüdische Chabad-Organisation die Räumlichkeiten im Schloss.

Im Sommer zieht die Chabad-Gruppe mit einem Summer-Camp für rund 60 Jugendliche ein, um dann auch international schrittweise auf die historische Bedeutung Niederösterreichs für das Judentum aufmerksam zu machen.

In den kommenden Jahren soll ein geplanter (Mädchen)-Internatsbetrieb mit einer Seminarreihe der Lauder Business School (LBS) gekoppelt werden. Das Angebot richtet sich laut dem Executive Direktor der LBS, Alexander Zirkler, an ein US-amerikanisches Publikum. „Mädchen im Alter von 18 Jahren erhalten hier Eindrücke über das europäische Judentum, die Lebensart und Religion“, erklärt Zirkler gegenüber der NÖN. Zwar sei bereits jetzt ein reges Interesse des Zielpublikums zu spüren, das Angebot wird allerdings frühestens im September 2024 starten. Bis dahin sind am Schloss noch Adaptierungsmaßnahmen zu verrichten.

Daneben sind aber auch Akzente für den jüdischen Tourismus in der Region geplant. So beherbergte das Most-, Wein- und Waldviertel im Mittelalter zahlreiche jüdische Gemeinden in deren Mittelpunkt teilweise bis heute publizierte rabbinische Gelehrte tätig waren. Deren geistige Spuren wieder aufzunehmen, mit der Region in Verbindung setzen und – besonders in den USA und Israel – neues Interesse für dieses Thema zu erwecken, ist das Ziel der touristischen Initiative des Vereines „Chabad Campus – Schloss Sooß. Zudem sind jüdische Kongresse geplant. Die Thematik sei aber laut Zirkler aktuell noch zu wenig ausgearbeitet, wodurch das Projekt erst ab dem Jahr 2025/26 schrittweise realisiert wird.