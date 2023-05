Der weltberühmte Onkel

Dunkel kann sich Werner Sedlacek noch an seinen Onkel erinnern. „Er war sogar mein Taufpate! Wir waren im Garten in Linz, es war der Sommer 1944. Franz Sedlacek litt damals sehr unter Heuschnupfen – ich war damals zwar nur fünf Jahre alt, aber diese Szene hab' ich gut in Erinnerung“, erzählt er. Dieser Onkel, Franz Sedlacek, sollte weltberühmt werden. Werke des Künstlers, geboren 1891, kommen heute noch für beachtliche Summen unter den Hammer. Drucke gibt's etwa für über 1.000 Euro, Malereien erzielen Spitzenpreise in der Höhe von mehreren hunderttausend Euro.

Der Ausnahmemaler war Werner Sedlaceks Onkel väterlicherseits, sein Vater und der Künstler hatten eine enge Beziehung, wie er schildert. „Franz Sedlacek war ein sehr guter Schüler, hatte aber schon als Jugendlicher einen skurrilen Humor“, sagt er. So soll er bei der mündlichen Matura, als er eine Gleichung an der Tafel lösen musste, gesagt haben: „Die Wurzel aus vier, das muss ungefähr zwei sein“.

Danach begann Sedlacek in Wien zu studieren, erst Architektur, danach sattelte er auf Chemie um. Sedlacek war nebenbei stets künstlerisch tätig, seine erste Ausstellung gab es 1912 in Linz zu sehen. Nach dem Einsatz im Ersten Weltkrieg schloss er 1921 an der Technischen Hochschule Wien sein Studium ab, danach arbeitete er im Technischen Museum für Industrie und Gewerbe in Wien – unter anderem als Leiter der Abteilung Chemische Industrie. Dieses Spannungsfeld hat Sedlacek auch künstlerisch inspiriert, eines seiner bekanntesten Bilder ist „Der Chemiker“ aus dem Jahr 1932 – wie so oft vollbrachte er es mit Öl auf (Sperr-)holz. Es erinnert vom Stil her fast schon an eine Seite eines Graphic Novels, jenen Comicromanen, die heute im Trend liegen.

„Sedlacek war als Künstler Autodidakt, er erlangte aber bald Anerkennung in den Wiener Künstlerkreisen“, berichtet Werner Sedlacek aus dem Leben seines berühmten Onkels. Er gab Ausstellungen, verkaufte Bilder, gewann Preise – und dann kam der Zweite Weltkrieg.

Schlangestehen vor dem Louvre in Paris

Sedlacek beantragte bereits im Juni 1938 die Aufnahme in die NSDAP, ein Jahr später rückte er in den Krieg ein. „Seit 1945 gilt er als verschollen, wenig später wurde er für tot erklärt“, schildert Werner Sedlacek. Erst in den 1990er-Jahren rückte Sedlaceks künstlerisches Schaffen wieder in die Öffentlichkeit. Zu dieser Zeit war Barbara Langer 18 Jahre alt.

„Ich habe mich immer für Kunst interessiert, für das Thema Sedlacek aber natürlich besonders“, sagt sie. Mit 18 stand Langer in Paris Schlange, um Werke ihres Großonkels im Louvre zu sehen. „Sicher zwei Stunden bin ich da gestanden – aber es hat sich gelohnt. Das war einfach ein irres Gefühl“, erinnert sich die Erlauferin zurück.

Mit Franz Sedlaceks Tochter hat die Familie auch noch Kontakt. Sie besaß viele Drucke des Künstlers, die nun zum Teil an den Wänden des Gasthauses von Barbara Langer hängen. „Im Lockdown haben wir einen Raum umgestaltet“, erzählt sie. Und nicht nur das Gasthaus soll Sedlacek schmücken, auch Langers Kinder zeigen Interesse an der Kunst der prominenten Verwandtschaft. „Mein Sohn Maximilian ist 15 und hätte gern ein Werk von ihm in seinem neuen Zimmer“, erzählt sie. Ihre Tochter Amelie zeigt sogar künstlerisches Talent: Die 17-Jährige greift selbst gerne zu Farbe und Pinsel. „Franz Sedlacek ist weltweit bekannt – und darauf bin ich stolz“, betont die Erlauferin.

