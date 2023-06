Der „letzte Gentleman“: Johann Habegger ist in Pension

„Liebe und Leidenschaft sind das Wichtigste in diesem wunderbaren Beruf.“ Das gabJohann Habegger seinen Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen als Abschiedsworte mit auf den Weg. Nach 40 Jahren verabschiedete sich der „letzte Gentleman“ und Pädagoge an der Höheren Tourismusschule (HTS) St. Pölten in den Ruhestand.

1975 kam der Weitener, der in seiner Heimatgemeinde auch Bürgermeister war, als Schüler an die Tourismusschule. Zwei Jahre später ging es für ihn in die Gastro-Berufswelt, 1983 kam er wieder an seine Schule zurück, diesmal als Servierlehrer. Vor über zehn Jahren wurde er dann zum Fachvorstand ernannt.

„Wenn jemand so lange in einer Schule mit vollem Engagement unterrichtet und mit überragender Vorbildwirkung die Praxisabteilung leitet, kann man wohl sagen, dass die HTS eine der wichtigsten Stützen verliert“, verabschiedete Direktor Michael Hörhan das HTS-Urgestein nicht ohne Bedauern.