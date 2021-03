Eigentlich war es ja der Angeklagte, der seinen Kollegen zuerst bei der Polizei anzeigte. Und zwar weil ihm dieser kurz nach seiner Kündigung bedrohliche SMS-Nachrichten geschickt haben soll. Als der Kollege daraufhin mit der Anzeige konfrontiert wurde, meinte dieser: „Wenn er so ein Arschloch ist, dann bin ich halt auch eins!“, und zeigte wiederum den Angeklagten an. Der sitzt jetzt vor dem Richter und zwar wegen versuchter schwerer Körperverletzung.

Was ist passiert? Das kann bei der Verhandlung nicht geklärt werden. Konkret gibt es Vorwürfe zu zwei Vorfällen im Herbst 2020. Der 20-jährige Amstettner ist angeklagt, dass er den 31-Jährigen bei der Arbeit gewürgt haben soll. Dass die beiden immer wieder kleinere Streitigkeiten hatten kam vor. Der Angeklagte sagt, er habe den anderen nicht gewürgt, sondern nur von sich weggeschoben, weil der Kollege ihn angeschrien und am Kragen gepackt haben soll.

Einen Monat später soll der Angeklagte dann versucht haben, denselben Kollegen schwer zu verletzen, indem er dreimal als Baggerfahrer die einen Meter breite Schaufel des Baggers gegen dessen Kopf, Knie und Körper geschwenkt haben soll. Das stimmt alles nicht, sagt der Angeklagte. Am Tag des Vorfalls auf einer Baustelle in Neuda in Golling (Bezirk Melk) wäre ihm selbst gar nichts aufgefallen, der Kollege habe ebenfalls nichts gesagt und ihm an dem Tag auch nichts vorgeworfen, meint der Angeklagte. Dass der Bagger allerdings keine Spiegel hat und allgemein in einem desolaten Zustand ist, gibt er zu. Deswegen ist er sich auch nicht sicher, ob er den Kollegen, der neben dem Bagger arbeitete, vielleicht unabsichtlich erwischt haben könnte.

Zeuge entlastet den Angeklagten

Der Richter kommentiert die Aussagen skeptisch. Die Einvernahmeprotokolle von mehreren Zeugen bei der Polizei sagen etwas anderes. Daraus, den betroffenen Kollegen des Angeklagten zu seiner Version der Geschichte zu befragen wird aber nichts. Denn dieser spricht nur wenig Deutsch und das obwohl im Polizeiprotokoll steht, es sei kein Dolmetscher nötig gewesen. Weil deshalb auch vor Gericht kein Dolmetscher geladen ist, muss der Richter den Prozess vertagen. Derselbe Fall liegt bei einem Zeugen vor. Beim Geburtsdatum und bei der Nationalität des Mannes hat sich die Polizei übrigens auch verschrieben. Ein weiterer Zeuge ist unentschuldigt nicht erschienen. Ein anderer hat vom ersten Vorfall zwar etwas mitbekommen, liefert aber keine brauchbaren Informationen, weil er zu wenig gesehen hat.

Der einzige Zeuge, der zu dem Bagger-Vorfall aussagen kann, entlastet den Angeklagten. Der Mann war an jenem Tag zufällig in der Nähe der Baustelle in Golling. Er erzählt, dass der Angeklagte im Bagger saß und dessen Kollege sehr knapp neben der Schaufel arbeitete. Weil der Zeuge selbst Baggerfahrer ist, weiß er, dass das wegen des toten Winkels gefährlich ist.

Deswegen rief er dem Mann zweimal eine Warnung zu. Davon, dass der Angeklagte die Schaufel in die Richtung des Kollegen geschwenkt haben oder diesen getroffen haben soll, habe er nichts bemerkt. Das allein reicht aber weder für einen Freispruch noch für ein Urteil. Die anderen Beteiligten müssen bei der nächsten Verhandlung einvernommen werden.