Pöchlarn: Alko-Lenker ließ Verletzte liegen

Die Ausführungen des Staatsanwalts dauern vergleichsweise lange, so zahlreich sind die Anklagepunkte.

Ein 20-Jähriger aus Pöchlarn soll am 2. August 2021 stark betrunken ohne Führerschein mit einem nicht angemeldeten BMW von der Straße abgekommen und bei Neubach in einen Gartenzaun geprallt sein. Seine Ex-Freundin, die verletzt und bewusstlos am Beifahrersitz saß, soll er da raufhin einfach am Straßenrand abgelegt haben, ohne Erste Hilfe zu leisten oder die Rettung zu verständigen. Bei anderer Gelegenheit soll er mit einem Pkw von einem Bekannten ohne dessen Zustimmung unterwegs gewesen sein und seiner Schwester schwer alkoholisiert am Telefon mit Gewalt und Tod gedroht haben.

Auch gegenüber seiner Ex-Freundin soll er regelmäßig gewalttätig geworden sein, was Würgemale am Hals und blaue Flecken am Oberschenkel belegen sollen. Diesen Vorwurf bestreitet der 20-jährige Hilfsarbeiter, der sich sonst zu allen Punkten schuldig bekennt, vehement: „Das waren nur harmlose ‚Liebestapser‘. Einmal habe ich mich versehentlich im Bett auf ihren Haaren abgestützt, das hat sie wahrscheinlich bei der Polizei falsch gesagt.“

Das vermeintliche Opfer erschien jedoch unentschuldigt nicht zum Prozess. Auch von zwei weiteren Zeugen fehlte jede Spur vor dem Verhandlungssaal, woraufhin der Prozess vertagt wird. Die Zeugen sollen im April aussagen und wenn nötig von der Polizei vorgeführt werden. Für den vorbestraften 20-Jährigen steht viel auf dem Spiel. Der Staatsanwalt beantragte eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Ein geladener Sachverständiger diagnostizierte laut Gutachten eine Persönlichkeitsstörung sowie eine verminderte Intelligenz beim Angeklagten.

