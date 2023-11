St. Oswald hat den schönsten Friedhof in ganz Niederösterreich

Der Friedhof „als Ort der Begegnung, zu dem man nicht nur hingeht, um zu trauern, sondern auch, um sich miteinander auszutauschen“. So formulierte St. Oswalds ÖVP-Bürgermeister Rosemarie Kloimüller zuletzt die Vision, die die Gemeinde bei der Friedhofsgestaltung verfolgt. Dass das gelungen ist, zeigte sich auch bei der Preisverleihung von „Blühendes Niederösterreich“: Die Gemeinde hat sich den Sonderpreis der NÖ Friedhofsgärtner bekommen und hat damit den schönsten Friedhof in ganz Niederösterreich. Der Erfolg rühre aus zweierlei Gründen: Die Grabstellenbesitzerinnen und Grabstellenbesitzer pflegen die Gräber mir großer Sorgfalt - und die Gemeinde investiert in die letzte Ruhestätte, kürzlich gab es auch Umbauarbeiten.

St. Oswald hat übrigens nicht nur den schönsten Friedhof im ganzen Land, nein: Sie ist auch laut „Blühendes Niederösterreich“ die schönste Gemeinde im Waldviertel. Außerdem konnte in der Kategorie „Orte von 250 bis 800 Einwohnerinnen und Einwohnern“ niederösterreichweit der zweite Platz belegt werden.