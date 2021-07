Nach der Prüfung des Projektes Stadthalle durch den Prüfungsausschuss Anfang Juni widmete sich die jüngste Sitzung des Prüfungsausschusses ebenso möglichen Verfehlungen beim Bau der neuen Ybbser Stadthalle. Der NÖN liegt exklusiv das gesamte Protokoll samt Anhänge vor.

Zur Vorgeschichte

In der Mai-Gemeinderatssitzung drohte die ÖVP im Zuge des Tagesordnungspunktes „Kostenüberschreitung beim Stadthallen-Bau“ mit dem Auszug aus der Sitzung. Nach 40-minütiger Sitzungsunterbrechung und mehreren Diskussionen lenkte SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner ein, nahm den Punkt von der Tagesordnung und bat den Prüfungsausschuss, die Thematik zu überprüfen.

Konkret ging es um nicht-beschlossene Kostenüberschreitungen im Bereich der Außenanlage und der Gastronomie. Mittlerweile nahm sich der Prüfungsausschuss in zwei Sitzungen der Thematik an.

Die erste Sitzung des Prüfungsausschusses

Am Ende der ersten Prüfung blieben Kosten von mehr als 100.000 Euro bei den Außenanlagen übrig, für die es keinen Gemeinderatsbeschluss gab. Nach Verhandlungen mit dem Totalunternehmer der Stadthalle und Überprüfung durch die Prüffirma Hof+Partner konnte eine Reduktion auf knapp 50.000 Euro (die NÖN berichtete) erreicht werden.

Bei den Kostenüberschreitungen geht es im Wesentlichen um drei große Punkte: eine Rampe für die Müllentsorgung, einen Energietank samt Drainagematte und Pflasterungen. Allesamt Arbeiten, die laut Hof+Partner „bautechnisch nachvollziehbar“ waren. Der Totalunternehmer habe zudem auf Eigenregie gehandelt und das Risiko auf sich genommen.

Befragung des Generalunternehmers

Wie aus den der NÖN vorliegenden Protokollen ersichtlich, kam es in der zweiten Prüfungsausschusssitzung auch zu einer Befragung des Generalunternehmers Thomas Pöchhacker. Hierbei handelte es sich nicht um eine Zeugeneinvernahme im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes, sondern um eine freiwillige Auskunftserteilung.

Der Generalunternehmer teilte dabei den Mitgliedern mit, dass „Änderungen im Bereich Gastronomie sowie das Erkennen bautechnischer Notwendigkeiten der Hauptauslöser für die Planänderungen“ waren. Die Umsetzung erfolgte aus bautechnischen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten ohne Beauftragung im Oktober 2020. Die ursprünglichen Kosten von mehr als 100.000 Euro pendelten sich schließlich bei exakt 52.400 Euro ein.

Der Stadthallenbau und die Donauschifffahrtskonferenz in Nürnberg

Sauer stießen den Mitgliedern des Prüfungsausschusses die Belege für die Teilnahme an der Donauschifffahrtskonferenz in Nürnberg im Winter 2016 auf. „Ich sehe hier absolut keinen Zusammenhang mit dem Bau der Stadthalle“, ärgert sich ein Prüfungsausschuss-Mitglied.

Für die knapp 1.650 Euro (zwei Nächtigungen von drei Personen) hält auch der Prüfungsausschuss in seinem Protokoll fest, dass eine Zweckmäßigkeit für die Stadthalle „nicht beurteilt“ werden kann. Damals waren drei Personen der Stadtgemeinde Ybbs, darunter Ex-Stadtchef Alois Schroll und Wirtschaftsdirektor Jürgen Steinwander, nach Nürnberg gereist.

„Damals wurde versucht, namhafte Reedereien für einen Zwischenstopp in Ybbs zu gewinnen.“ Ulrike Schachner

Die Erklärung für den Zusammenhang mit dem Stadthallen-Bau liefert Schrolls Nachfolgerin Ulrike Schachner. So sei es bei der Konferenz darum gegangen, dass Ybbs massiv in die Donauschifffahrt eingebunden werden soll. „Damals wurde versucht, namhafte Reedereien für einen Zwischenstopp in Ybbs zu gewinnen. Wir haben uns auch als Donaustadt vorgestellt und Ausflugspakete präsentiert. Die Idee stammt aus dem Nutzungs- und Auslastungskonzept von Christa Kranzl“, erklärt Schachner. Zudem sollte im Jahr 2020 oder 2021 eine Schifffahrtskonferenz in Ybbs stattfinden, Corona machte diesen Plänen aber einen Strich durch die Rechnung.

Für sie seien die Hereinnahmen der Ausgaben für die Schifffahrtskonferenz in das Projekt Stadthalle ebenso gerechtfertigt wie das kürzlich beschlossene Marketingkonzept für die neue Veranstaltungshalle.

Zahlungen an IBS Innovative Beverage Solutions

Zwei Honorarnoten der Firma IBS Innovative Beverage Solutions mit einer Gesamthöhe von knapp 8.400 Euro sorgte bei den Prüfern abermals für Stirnrunzeln. Dabei ging es um ein Honorar für das „Projekt Stadthalle“ sowie um ein Honorar „Innenstadt und Tourismusbelebung im Hinblick auf Schifffahrt und Radtourismus“. Dazu gibt es laut Prüfungsausschuss keinen Gemeinderatsbeschluss, zudem forderten die Prüfer die baldige Vorlage von den in den Honorarnoten angeführten Unterlagen. „Die geforderten Unterlagen konnte im Zuge der Prüfung nicht vorgelegt werden“, heißt es im Protokoll.

Das Ergebnis

Der Prüfungsausschuss geht in seinem Urteil sehr hart mit dem Projekt Stadthalle um. So wird betont, dass es in einigen Bereichen möglich gewesen wäre, den Baubeirat oder den Gemeinderat rechtzeitig zu informieren – dies sei aber aus nicht bekannten Gründen nicht erfolgt. Zudem seien für den Prüfungsausschuss manche Rechnungszuordnungen zum Projekt Stadthalle nicht gänzlich nachvollziehbar.

So wurden einerseits Ausgaben für die Außenanlagen ursprünglich nicht in das Projekt einbezogen, andererseits touristische Aktivitäten, wie etwa die Donauschifffahrtskonferenz, schon. Der Prüfungsausschuss empfiehlt, bei künftigen Projekten bereits im Vorfeld Überlegungen zur korrekten Ausgabenzuordnung anzustellen. Vernichtend ist aber ein anderer Satz: „Um einen zweifelsfrei rechtskonformen Vollzug der NÖ Gemeindeordnung und gesetzlicher Bestimmungen sicherzustellen“, sei in Zukunft eine sorgfältigere Vorgehensweise nötig.

Die Reaktionen

Besagter Satz lässt auch ÖVP-Stadtrat Gert Kratzer hellhörig werden. „Man muss hier zwischen den Zeilen lesen. Das heißt, wir haben uns beim Projekt nicht an die Gemeindeordnung oder an gesetzliche Bestimmungen gehalten“, betont Kratzer. Dem widerspricht allerdings Schachner: „Das stimmt nicht. Wir haben uns an alles gehalten, das wurde auch überprüft.“