Melker Grüne fordern: „Interesse soll Gehör finden“

Die Weigerung der Stadt, PV-Paneele in der Altstadt anzubringen, erzürnt die Melker Grünen. „Das Interesse der Bürger sollte Gehör finden. Die ÖVP versteckt sich hinter dem Ensembleschutz. Viele Wachau-Gemeinden sind interessiert, hier neue Wege zu gehen, in Melk dürfen wir nicht auf der Bremse stehen“, fordert Grünen-Klubsprecher Gabriel Kammerer ein Umdenken. Er erinnert einmal mehr an Passau und die dortige Umsetzung von PV-Anlagen in der Altstadt und fordert eine offene Diskussion zur Thematik.

Kammerer ist auch kein Freund des von ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl initiierten Projektes am Schuberth-Parkplatz. Warum? „Mich stört, dass es für die Leute keine Insellösungen gibt, das ist aber bei einem Stromausfall nicht unwesentlich. Wir müssen endlich mit der Bevormundung der Bürger aufhören.“

Und Kammerer breitet auch die Hand zur Zusammenarbeit mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern aus. „Bewohnerinnen und Bewohner der Altstadt, die sich von der ÖVP zurecht im Stich gelassen fühlen, erinnere ich daran, dass es in Melk mit uns eine umweltbewusste Partei gibt. Man kann sich jederzeit bei uns melden und auch mitmachen,“ sagt Kammerer. Man sei zwar aktuell bereits eine kompakte Gruppe, mit mehr Personen wäre aber noch mehr möglich.

Allen, die sich bei den Grünen mit Problemen melden, verspricht Kammerer, dies nicht öffentlich zu missbrauchen. Bei zahlreichen Zuschriften erhofft er sich aber mehr Gewicht in der öffentlichen Debatte: „Ich weiß, dass aktuell viele Leute unzufrieden sind und ihr Unmut keinen Widerhall in der Stadt findet. Ich glaube mit mehr Grünen in der Stadt könnte das deutlich besser werden.“

Seitens der ÖVP betont Bürgermeister Patrick Strobl, dass die vorgeschlagene Alternative gut angenommen wird, es bereits 22 Interessenten gibt. „Unser Angebot richtet sich vor allem an jene Betroffenen, welche durch den Denkmalschutz erschwert oder gar keine Chance haben , eine PV-Anlage am Dach zu errichten“, meint Strobl. Angesprochen auf den vermeintlich hohen Preis der Errichtung erinnert Strobl daran, dass in der veranschlagten Summe auch Unterkonstruktion und Kostenschätzung enthalten sind.