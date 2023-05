Melk: 2.700 Euro pro Peak? „Preis mit gehörig Puffer“

Das Thema Photovoltaik in der Altstadt bleibt in Melk ein heißes. Abermals angefacht wird die Debatte seit der Vorwoche von einer neuen Aussendung der Stadt zur „Erneuerbarren Energiegemeinschaft Altstadt Melk“ – jenes Projekt, das die Stadtgemeinde publik machte, nachdem die Kritik an der Melker Schutzzonenverordnung auch medial laut wurde (siehe Infobox).

Kurz zur Erinnerung: Das Projekt „Erneuerbare Energiegemeinschaft Altstadt Melk (EEG Altstadt Melk) soll ein Angebot für Liegenschaftsbesitzerinnen und Liegenschaftsbesitzern von Objekten, die sich in Schutzzonen des Melker Altstadtbereiches befinden, sein. Aufgrund der Schutzzonenverordnung ist es ihnen schließlich nur bedingt bzw. gar nicht erlaubt, Solarpaneele auf den Dächern ihrer Häuser zu installieren. Die EEG Altstadt Melk ist als Genossenschaft geplant und soll den Betroffenen „die Energiewende ohne Investitionen an der eigenen Liegenschaft“ ermöglichen, wie es ÖVP-Stadtchef Patrick Strobl formuliert, denn die Anlage entsteht im Bereich des Schuberth-Stadions „Investitionen“ ist angesichts der neuen Aussendung auch gleich das Stichwort: Denn das angeführte Rechenbeispiel erntet Kritik. Bei der EEG Altstadt Melk komme man auf „ca. 1.760 Euro pro kWp“, der Anbau in der Schutzzone auf „ca. 2.700 Euro pro kWp“. Wie sich dieser Preisunterschied ergibt, wird nicht erklärt, auch der Rechenweg fehlt in den bunten Blasen auf dem Schreiben.

Wie kommt man auf denfast doppelten Preis?

Zum Vergleich: Die Errichtung einer PV-Anlage bei einem Einfamilienhaus mit rund sieben kwP kostet aktuell rund 1.500 Euro pro Peak – abzüglich der Förderung von insgesamt 1.500 Euro für die Anlage. Warum kostet dann die Errichtung innerhalb der Altstadt beinahe das Doppelte? Elcons-Geschäftsführer Robert Eigenthaler erklärt den Preisunterschied aufgrund unterschiedlicher PV-Module. So kann innerhalb der Altstadt aufgrund des Ensembleschutzes kein normales PV-Modul verwendet werden, sondern spezielle Module. „Diese kosten naturgemäß mehr. Allerdings muss der Denkmalschutz zu diesen erstmal ebenso ja sagen“, betont Eigenthaler.

Als weiteren Punkt für erhebliche Mehrkosten führt die Firma Elcons angenommen Mehrkosten bei den Elektroinstallation an. „Wir kennen die einzelnen Häuser natürlich noch nicht, allerdings gehen wir davon aus, dass bei den alten Gebäuden auch die Elektroinstallationen nicht mehr auf den neusten Stand sind“, sagt Eigenthaler. Der von der Stadtgemeinde kommunizierte Preis von 2.700 Euro pro Peak sei aber ein „Preis mit gehörig Puffer“ – ein „Worst-Case-Szenario“ sozusagen.

SPÖ: „Aussendung führtzu Verwirrung“

Kein gutes Haar an dem „Preis mit Puffer“ lässt jedenfalls die Melker SPÖ. In einem Facebook-Posting kritisieren sie, dass „diese Aussendung mehr zur Verwirrung als zur tatsächlichen Aufklärung zum Thema PV-Anlagen in der Schutzzone beiträgt.“ Die SPÖ fürchtet, dass „durch die tendenziöse Darstellung“ Bürgerinnen und Bürger „zu wirtschaftlichen Fehlentscheidungen verleitet werden könnten.“ Für SPÖ-Mandatar John Haas steht fest: „An einer Umgestaltung der Schutzzonen-Verordnung führt kein Weg vorbei.“

„Die SPÖ erinnert mich gerade an frühere Zeiten, wo man unter anderem die Baurechtsgrundstücke auf der Lebzelterbreite in Frage gestellt hat, dass dies nicht wirtschaftlich sei, etc. Heute sind nur mehr sechs Grundstücke zu Verfügung“, hält Bürgermeister Strobl dagegen. Er vermisst „konstruktive Vorschläge“ der SPÖ, es höre immer nur „Kritik, was den alles nicht möglich ist und wie es nicht geht.“ „Wir reden nicht nur, wir handeln. Und da gibt es halt auch oft Projekte, wo es noch keine Erfahrungen gibt, sondern wo wir uns selbst die Erfahrung holen müssen. Das ist mir aber hundertmal lieber als nur zu zusehen und zu kritisieren“, sagt er.





Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.