Sprachdiplom in der HLUW

Das französische Bildungsministerium bietet jedes Jahr die Möglichkeit, ein DELF-Diplom zu erwerben. An der HLUW Yspertal ist es schon Tradition, dass sprachbegabte Schülerinnen und Schüler am DELF des Institut Français in Wien teilnehmen. Dieses Jahr holten sich Sarah Gassner, Isabella Herforth, Martina Pichler, Teresa Rucziczka und Tatiana Sukhanova das internationale Französischzertifikat. Das Angebot einer zweiten lebenden Fremdsprache gibt es in Yspertal bereits seit der Schulgründung. Die Lehrkräfte an der HLUW sehen darin eine wichtige Grundlage für die unikate umweltwirtschaftliche Ausbildung, gerade für Berufe im mittleren Management.

