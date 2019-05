„Cool“. Mit nur einem Wort ließen sich die Erlebnisse der Kandidaten von der Volksschule Kirnberg bei „1, 2 oder 3“ schon beantworten. Kein Wunder: Es ist doch etwas Besonderes, einmal selber Teil einer international ausgestrahlten TV-Show zu sein.

Auf die Frage, was denn am coolsten gewesen sei, fällt die Antwort den Frage-Kandidaten Lara Kerschner, Vanessa Geppel und Jakob Fohrafellner verständlicherweise schwer. Bis es zur Aufzeichnung kam, mussten Vanessa, Lara und Jakob in die Maske, zum Briefing und zum Probelauf ins Studio. Moderator Elton stimmte alle neun Kandidaten – später auch das Publikum – auf die Show ein. Das Thema selbst erfuhren die Kandidaten erst 15 Minuten vor der Aufzeichnung. Dann galt es, Fragen zum Thema „Auf Schatzsuche“ zu beantworten und so viele Punkte wie möglich zu holen. Mit dem zweiten Platz und 280 Euro für die Klassenkassa ging es am Abend wieder nach Hause.

Wie die Sendung für das Team der Volksschule Kirnberg gelaufen ist, ist allerdings erst am 9. November auf ORF und ZDF sowie am 10. November auf KIKA zu sehen.