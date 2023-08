Zwei Pöchlarner radelten mit Rückenwind zum Nordkap

Die meisten zieht es in den Sommermonaten in den Süden Europas. Nicht aber Martin Schwameis aus Ordning (Stadtgemeinde Pöchlarn) und Johann Gutauer aus Melk. Anfang Juli packten sie ihre Sachen – nicht in den Kofferraum, sondern auf den Gepäckträger ihrer Fahrräder. Das Ziel: Der nördlichste Punkt des europäischen Festlandes, das Nordkap in Norwegen.

„Ich war vor 25 Jahren schon einmal oben und hab immer gesagt, ich will mit dem Motorrad nochmals hinauf. Dann hab ich das Radfahren für mich entdeckt“, erzählt er die Idee hinter seinem Vorhaben. Gemeinsam mit seinem „Sandkistenfreund“ Johann Gutauer begab er sich auf eine 35-tägige Radtour, bei der sie rund 3.700 Kilometer zurücklegten. Recht viel Gepäck nahmen die beiden nicht mit, ein Utensil durfte aber nicht fehlen: Ein blau-gelbes Trikot mit der österreichischen sowie der norwegischen Flagge am Rücken. Das sollte der tägliche Wegbegleiter werden, auch wenn es bei manchen für Verwirrung sorgte: „Das Trikot ist blau-gelb für Niederösterreich. Viele dachten aber, wir sind Schweden, weil die schwedische Flagge aus den gleichen Farben besteht“, sagt Schwameis mit einem Lächeln.

Auf Tuchfühlung mit Rentieren und der Wildnis

Und so radelten sie vollgepackt los, erst ins Waldviertel, über Tschechien nach Prag, dann ins deutsche Bautzen und über Berlin bis zur Fährenüberfahrt ins schwedische Trelleborg. Zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits neun Tage unterwegs, bis sie über Göteborg nach Oslo fuhren – und damit die Reifen erstmals nach 14 Tagen norwegischen Boden berührten. Danach ging es weiter über Mittelnorwegen in den Norden. In der Stadt Bodø nahmen sie dann eine Fähre auf die Lofoten. Eine weitere Fähre führte sie dann nach Tromsø, wo sie nach 28 Tagen dem Ziel immer näher kamen. Nur vier Tage später erreichten sie das Nordkap, wo auch die letzten, anstrengenden Kilometer sofort wieder vergessen waren: „Das war ein tolles Gefühl“, schildert Schwameis.

Aber: Bekanntlich ist ja der Weg das Ziel. Und auch für die beiden Radler aus dem Bezirk bewahrheitete sich der Spruch: „Wir haben so viele Sachen gesehen, die du mit einem Motorrad oder Auto nie zu Gesicht bekommst. Wir sind neben Rentieren gefahren, haben die Landschaft über Waldwege und Forststraßen erkundet.“ Über die Strecke hinweg führten die beiden auch viele Gespräche: „Viele haben uns wegen der Trikots angesprochen. Und manche Campingwagen haben uns immer wieder überholt. Am Nordkap haben uns dann welche erkannt, weil sie uns schon ein paar Mal überholt hatten“, erinnert er sich.

Aus Zwei-Mann-Show wird ein Gemeinschaftsprojekt

Geplant hatten sie ihre Reise etappenweise, die Strecke im Vorfeld sogar nur grob festgelegt. Klar, dass bei so einem Abenteuer nicht immer alles nach Plan läuft. Etwa gab es ein paar technische Probleme am Rad. Doch ihre Komplikationen waren in den Händen der Einwohnerinnen und Einwohner gut aufgehoben, erzählt Schwameis: „Eine Autowerkstatt gab uns eine Felge für Johannes' Rad. Eine Schlosserei hat uns sogar eine Halterung geschweißt. Bezahlung wollten sie keine, wir haben ihnen dann Cola und Bier zur Verfügung gestellt.“

Seit vergangenen Freitag sind die beiden wieder zuhause. Für Erholung bleibt aber nicht allzu lange Zeit, denn Schwameis hat bereits seine nächste Reise geplant: „Ich will Bekannte in Bregenz besuchen. Da hab' ich mir gedacht, ich fahr' die Strecke gleich wieder mit dem Rad.“