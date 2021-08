Gute Nachrichten für alle Radfahrer in der Region: Gemeinsam mit Emmersdorf will Melk Modellregion beim Radwegenetz werden. Ausschlaggebend für das Projekt ist allerdings die Förderzusage „Radbasisnetz“. Anforderungen und Wünsche sollen vom aktuell erarbeiteten Stadterneuerungsprojekt STERN XL abgeleitet werden.

„Wir wollen ein Mobilitätskonzept und dabei die Bevölkerung einbinden. Das Ziel sind keine Einzelmaßnahmen, sondern ein Gesamtkonzept“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl. Auch die Wünsche der Melker Radlobby sollen dabei gehört und gemeinsam diskutiert werden.

Gemeinsam mit dem Stadterneuerungskonzept soll das neue Mobilitätskonzept Ende 2022 fertiggestellt sein – ohne Corona-Pandemie wäre die Präsentation bereits im vergangenen Herbst erfolgt.

In den rund 500 Bürgerideen im Rahmen von STERN XL genießt die Radwegeverbindung laut den NÖN vorliegenden Unterlagen höchste Priorität. Konkret geht es dabei um den Ausbau des Radwegenetzes im gesamten Stadtgebiet und damit auch um eine bessere Anbindung der einzelnen Katastralgemeinden an die Stadt.

So fehlt derzeit etwa zwischen Schrattenbruck und Melk ein Teilstück für einen durchgehenden Radweg. In der Projektübersicht ist ein Geh- und Radweg zwischen Schrattenbruck und dem Bürgertalweg auf der höchsten Stufe priorisiert.

Das Radwegenetz soll aber nicht nur von den Katastralgemeinden in die Stadt, sondern auch unter den Katastralgemeinden ausgebaut werden. Ebenso, auf zweithöchster Prioritätenstufe anvisiert, geplant ist in Rosenfeld eine Radwegenetzverbindung sowie ein Donau-Radweg-Anschluss in Pielachberg.

Die Melker Radlobby und Sprecher Christian Höller begrüßen den Schritt in Richtung Radbasisnetz. „Für uns ist wichtig, dass die Radlobby in die Überlegungen eingebunden und das Thema auch öffentlich kommuniziert wird“, meint Höller. Für ihn ergibt sich die Dringlichkeit des Projektes aus dem derzeitigen Siedlungsbau im Bereich des ehemaligen bischöflichen Seminars und der Schanz. „Eine Siedlungsplanung kann nicht ohne Verkehrsplanung stattfinden. Wichtig ist die Bewusstseinsbildung bei den Menschen, sonst versinken wir im Autochaos“, warnt Höller.