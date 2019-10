"Wenn das Lager erst teuer ausgebaut wird und jetzt geschlossen werden soll, dann stellen sich die Menschen mit noch funktionierendem Hausverstand die Frage, ob dieses Hofer-Management noch zurechnungsfähig ist. Aber das ist nicht unser Problem, sonder ein Problem der Hofer-Eigentümer. Um den Standort muss man sich nicht sorgen, denn Mitbewerber würden eine solche funktionierende Logistik sicher gerne übernehmen. Sehr wahrscheinlich mit den Mitarbeitern. Das öffentliche Bedauern von Bürgermeister Thomas Vasku, Sidl und Schnabl empfinde ich als lächerlich. Zum einen auf die bösen Konzerne hindreschen und sich dann wundern, wenn die rationalisieren, das ist ein Hohn für die Mitarbeiter..." Hans Kreimel, Melk

"Ich habe die Nachricht als schockierend empfunden. Wie kann ein geförderter Standort nach so kurzer Zeit wieder geschlossen werden? Die Politik kann doch nicht solche Entscheidungen akzeptieren. Warum wurden beim Bau des Lagers nicht Auflagen verhandelt, welche eine Schließung des Standortes verhinderen? Das Areal sollte zumindest von einem Mitbewerber weitergeführt werden oder aber Hofer wird zur Strafzahlung aufgefordert, da diese Vorgehensweise alles andere als wirtschaftlich und nachhaltig ist." Monika Mayer, Wieselburg

"Mit Entsetzen habe ich die Nachricht vernommen, dass das Lager Loosdorf der Firma Hofer per Ende März 2020 geschlossen werden soll. Man hat es erst vor zwei Jahren erweitert und jetzt ist man draufgekommen, dass es zu groß ist? Da muss man sich schon fragen, was in diesem Management vorgeht. Welche unfähigen Manager sind da am Werk? Man kann nicht zuerst Millionen investieren und dann merkt man, dass sich das nicht rechnet. Hat man sich da im Komma geirrt? Es geht hier um 300 Einzelschicksale, die jetzt auf der Straße stehen. Denn das Angebot, ja auch in den anderen Standorten unterkommen zu können, ist reiner Zynismus. Wer fährt für einen Teilzeitjob nach Sattledt oder Trumau? Das ist schon für Vollzeit-Arbeiter mühsam. Die Verkehrsverbindungen sind nicht ideal. (...) Eigentlich müssten jetzt die Leute vom Bezirk die Hofer-Filialen links liegen lassen. Bisher hielt ich von der Firma Hofer viel, doch solche Aktionen sind nicht zu verzeihen. (...) Ich wünsche den Mitarbeitern alles Gute für die kommende Zeit." Josef Hahn, Marbach