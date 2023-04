Drogenrausch führt zu Polizeigroßeinsatz in St. Leonhard

Zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften kam es am Dienstagabend in der Nähe des Volksheims in St. Leonhard. Ein offensichtlich stark unter Drogen stehender Mann zertrümmerte im Drogenrausch seine Wohnung. Als er damit fertig war, gelang er über ein Baugerüst und ein Fenster in die Wohnung der Nachbarin, wo er ebenso eine Spur der Verwüstung hinterließ. Als die Polizei zur Hilfe gerufen wurde, versuchten die Beamten den Mann mittels Pfeffersprayeinsatz unter Kontrolle zu bringen - vergebens. Der Mann flüchtete ins Badezimmer, wo er sich mit Teilen des zertrümmerten Spiegels bewaffnete, und schloss sich dort ein. Die Einsatzkräfte alarmierten die schnelle Interventionsgruppe der Polizei, die die Badezimmertür gewaltsam öffnete und den Mann verhaftete. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes fanden Polizeibeamte Utensilien, die jüngst der Marktgemeinde St. Leonhard gestohlen wurden.

Welche Drogen der Mann genau konsumierte, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. In der Einvernahme sprach der Täter von Crystal Meth.

