Randale in Schladming: Manker (39) attackierte Polizisten mit Ski

Blaulicht vor einem Hotel in der Wintersport-Hochburg Schladming (Steiermark) am vergangenen Freitag: Dieser Skiurlaub nahm für einen Manker (39) ein Ende in Handschellen.

Stark alkoholisiert – laut NÖN-Informationen ergab die Kontrolle 2,2 Promille – soll der Mann randaliert und andere Hotelgäste belästigt haben. Kurz vor Mitternacht wurde die Polizei alarmiert – als die Exekutivbeamten im Foyer des Hotels eintrafen, sei der Manker schließlich völlig ausgerastet. Der 39-Jährige habe sich mit einem Ski in der Hand „bewaffnet“, sich aggressiv und angriffsbereit gegen die Polizei gestellt. Laut Angaben der Exekutive beschimpfte er die Beamten lautstark. Er soll zudem mehrfach versucht haben, mit dem Ski auf sie loszugehen.

Da der Manker derart massiven Widerstand leistete, klickten schließlich die Handschellen: Die Polizisten nahmen ihm erst den Ski ab – und dann den Mann fest. Ein Polizist sowie zwei Hotelgäste trugen leichte Verletzungen davon. Der 39-Jährige wurde angezeigt.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren