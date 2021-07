Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Krummnußbaum stand – seit Langem wieder einmal – das geplante Projekt des Hartsteinwerks Loja (Persenbeug-Gottsdorf) um ein Förderband über der Donau zum Schottertransport auf der Tagesordnung. Seit fünf Jahren steht die Idee im Raum – und zwar seit fünf Jahren unverändert (siehe Infobox links).

Ein Umstand, der die Gemeinde Krummnußbaum in eine Zwickmühle bringt, wie ÖVP-Bürgermeister Bernhard Kerndler betont: „Wir haben nach wie vor keine Detailinformationen über das Projekt bekommen, was unsere Situation natürlich erschwert, denn man kann nur ins Gespräch kommen, wenn man auch weiß, was Sache ist.“

Demnach präsentierte der Rechtsbeistand der Krummnußbaumer – diesen nahm sich die Gemeinde kurz nach dem Bekanntwerden der Projektidee – im Rahmen der Gemeinderatssitzung eine Sachverhaltsdarstellung sowie die „Möglichkeiten der Gemeinde“.

Besorgte Anrainer gegen Projekt

„Für uns ist die Sichtweise eines Juristen in dieser Angelegenheit wichtig. Im Prinzip war es ein rein informatives Vorstellen möglicher Szenarien“, sagt Kerndler. Im Vorfeld wurde eine Einladung an die Bewohner von Diedersdorf und Wallenbach ausgesprochen: Aus diesen Krummnußbaumer Ortsteilen weht schließlich vehementer Gegenwind für das Projekt. Siegfried Höllmüller ist einer der besorgten Anrainer aus Diedersdorf – und seine Sorgen seien nach wie vor groß.

„Es kann uns keiner sagen, was da wirklich geplant ist.“

„Es kann uns keiner sagen, was da wirklich geplant ist. Wir sind sehr verunsichert“, schildert er gegenüber der NÖN, „aus mehreren Gründen.“ Einerseits verstehen die Anrainer nicht, warum es keine Informationen gibt, andererseits bezweifeln sie, dass jene Infos aus den Vorjahren noch halten. „Erst hieß es, dass keine Aufbereitung oder Verladung vorgesehen ist, jetzt hört man wieder anderes.“

Höllmüller hofft, dass bald Konkretes vonseiten des Hartsteinwerks „auf den Tisch“ kommt. „Technische Beurteilungen, Daten über Emissionswerte, Gutachten, ein Projektplan – wir fragen uns, wo das alles bleibt. Wir Anrainer bleiben auf alle Fälle dran, nicht umsonst wurden damals 700 Unterschriften gesammelt“, betont er.

Und was sagt die Loja dazu? Nachgefragt im Hartsteinwerk nimmt Christian Häusler Stellung. Und er verweist darauf, dass das Vorhaben „nach wie vor in der Konzeptphase ist und die Planungen bei weitem noch nicht abgeschlossen sind“. Dass also bald konkrete Pläne präsentiert werden, scheint nicht vorgesehen zu sein.

„Wir sind um ein konstruktives Gesprächsklima bemüht, das auch immer die Sorgen der Gemeindebevölkerung betrachtet und beinhaltet.“ Christian Häusler

Laut Häusler sei man „im Rahmen des Projektentwicklungsprozesses in regelmäßigen Abstimmungen mit der Gemeinde Krummnußbaum“: „Wir sind um ein konstruktives Gesprächsklima bemüht, das auch immer die Sorgen der Gemeindebevölkerung betrachtet und beinhaltet.“ Ob man vonseiten der Loja an eine Einigung mit den Krummnußbaumern glaube?

„Ja, wir glauben fest daran, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde auf einen grünen Zweig kommen, weil Güterverkehr auf der Bahn die umweltfreundlichste und klimafreundlichste Transportmethode für unsere Produkte ist.“ Damit konfrontiert schwingt bei Bürgermeister Kerndler Zweifel mit: „Das kann ich so nicht zu 100 Prozent bestätigen. Falls der Gemeinderat es so beschließt, wollen wir nochmals mit der Loja ins Gespräch kommen. Falls genügend Infos vorhanden sind.“