Inspiration fürs Manker Mobilitätskonzept in Salzburg geholt

Die Stadt Mank feilt an ihrem Verkehrsnetz – und zwar im großen Stil. Unter anderem sieht das Manker Mobilitätskonzept eine Temporeduktion im Zentrum vor. In der Schulstraße sei auch die Errichtung einer Begegnungszone eine Option. Und in der Gemeinde Thalgau in Salzburg gibt's eine besondere Begegnungszone, die eine Delegation aus Mank zuletzt im Rahmen einer Exkursion aus der Nähe begutachtete.

„Die Thalgauer Begegnungszone befindet sich auf einer Landesstraße mit 8.000 Fahrzeugen am Tag. Wir wollten uns eine Zone ansehen, in der auch verkehrstechnisch was los ist“, erläutert ÖVP-Stadtchef Martin Leonhardsberger. In der Schulstraße ist zwar nur etwa halb so viel Verkehr wie in Thalgau – 4.000 Pkw und 400 Lkw laut Verkehrszählung – , durch die Temporeduktion würde aber die Sicherheit gesteigert werden. Leonhardsberger verweist auf „neue Flächen für Fußgängerinnen und Fußgänger und Begrünung“. Die Mankerinnen und Manker zeigten sich laut dem Bürgermeister von ihrer Recherchereise sehr angetan. Der Thalgauer Ortschef Johann Grubinger gab der Delegation viele Tipps mit nach Hause – immerhin sammelte die Salzburger Gemeinde bereits viele Jahre Erfahrungen zum Thema.

Die Gestaltung des Zentrums im Zuge des Mobilitätskonzeptes wird derzeit im Bauausschuss erarbeitet. Auf die nächste Planungsrunde folgt auch eine Bürgerinfo, das Datum stehe noch nicht fest.