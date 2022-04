Jeder Melker hat 6.035 Euro Schulden

Werbung

Wider Erwarten positiv gestimmt war Finanzstadtrat Nikolaus Weinwurm (ÖVP) bei der Präsentation des Rechnungsabschlusses. „Wir wussten 2020 nicht, wie wir budgetieren sollen. Der positive Abschluss war nicht zu erwarten“, meint er. So beträgt das Nettoergebnis der Stadtgemeinde im Jahr 2021 rund 126.000 Euro, im Voranschlag 2021 ging man noch von einem Minus von rund einer Million Euro aus. „Unter diesem Gesichtspunkt ist es ein sensationelles Ergebnis“, sagt Weinwurm.

Hätte man auf der Stadtgemeinde zudem nicht auf die Verrechnung der Kanalgebühren in der Höhe von zumindest 117.000 Euro „vergessen“ (die NÖN berichtete), wäre das Haushaltspotenzial zudem ebenso positiv. Im Abschluss steht jetzt allerdings ein Minus von 395.000 Euro. Erfreut ist ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl auch, dass die Kommunalabgaben nicht, wie prognostiziert, eingebrochen sind: „Wir haben auch viele Aufträge direkt in der Stadt vergeben, um unsere Wirtschaft zu unterstützen.“

Kritik gab es in Melk zuletzt an den millionenschweren Projekten rund um den Hafenspitz. Daneben wurde aber etwa auch in die Volksschule investiert. Die Schulden steigen von Ende 2020 auf Ende 2021 dabei um acht Millionen Euro auf 34 Millionen Euro. Für 2022 wird gar ein Schuldenstand von 47,2 Millionen Euro prognostiziert.

Nicht so schlimm, wie Weinwurm und Strobl mit Verweis auf die Pro-Kopf-Verschuldung (6.035 Euro) und das Pro-Kopf-Vermögen (8.317 Euro) verweisen. Deutlich angesäuert von der Diskussion in der Stadt zeigt sich Strobl in seinen Worten zum Rechnungsabschluss: „Ich glaube nicht, dass es das Ziel einer Bezirkshauptstadt ist, nichts zu investieren. Hat jemand andere Vorschläge, ist unser Finanzreferent Nikolaus Weinwurm für jeden Vorschlag offen.“

