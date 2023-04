Stadtschulden in Ybbs deutlich gesenkt

Zufrieden mit dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 zeigt sich SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner. Das Haushaltspotenzial liegt bei 1,4 Millionen Euro und auch der Schuldenstand ist um 1,2 Millionen Euro auf 21,7 Millionen Euro gesunken. Zum Vergleich: In der Bezirkshauptstadt Melk liegt das Haushaltspotenzial bei 838.200 Euro, der Schuldenstand ist auf 37,5 Millionen Euro gestiegen.

Im Voranschlag budgetierte die Stadtgemeinde Ybbs noch mit einem Minus von 720.000 Euro. „Wir haben aufgrund der aktuellen Situation samt Teuerung und Energiepreisen nichts beschönigt. Es ist uns aber gelungen, positiv zu wirtschaften“, erklärt Schachner. Dabei geholfen haben Mehreinnahmen durch Aufschließungskosten sowie das Entlastungspaket für Gemeinden. Zudem wurden insgesamt drei Kredite (Freizeitzentrum, Volksschule, Hochwasserschutz) ausgesetzt – diese beginnen 2023 aber wieder zu laufen.

Aufgrund der unsicheren Baukosten stieg die Stadtgemeinde im Vorjahr auch auf die Investitionsbremse. Allerdings wurde in E-Autos für die Gemeinde ebenso wie in eine Klimaanlage für den Kindergarten, in Grünräume und Spielplätze sowie in den Bauhof investiert. „Wir haben nicht gewusst, wie sich Bau- und Energiekosten entwickeln, groß zu investieren wäre unverantwortlich gewesen“, betont die Stadtchefin. Für 2023 sind dafür Investitionen in die Kleinkinderbetreuung geplant, die im Herbst 2024 eröffnen soll. Aktuell findet die Vorentwurfsplanung statt, danach folgt die Einreichplanung. Im August soll mit dem Bau begonnen werden.

Zugestimmt hat dem Rechnungsabschluss auch die ÖVP. Dort habe man eigentlich mit einem Minus gerechnet, wie ÖVP-Stadtparteichef Gert Kratzer erzählt: „Dass es am Ende des Tages ein Plus ist, freut uns natürlich. Die Zuweisungen des Landes sowie die Entwicklung der Ertragsanteile sowie der Kommunalsteuer haben uns natürlich geholfen.“

Rechnungsabschluss

Ergebnishaushalt: 3,1 Millionen Euro

Finanzierungshaushalt:

Operative Gebarung: Einzahlung: 16,2 Millionen Euro, Auszahlung: 13 Millionen Euro

Investive Gebarung: Einzahlung: 768.000 Euro, Auszahlung: 2 Millionen Euro

Nettofinanzierungssaldo: 1,99 Millionen Euro

Haushaltspotenzial: 1,4 Millionen Euro

Schuldenstand:

per 31.12.2022: 21,7 Millionen Euro

per 31.12.2021: 22,9 Millionen Euro

