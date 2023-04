Weiten: 100.000 Euro an Rücklagen für Abfertigungen

Mit viel Optimismus und Zuversicht ist die Marktgemeinde Weiten in das Jahr 2023 gestartet. Die Zahlen des Rechnungsabschlusses sind im überschaubaren Bereich. Einzig der Schuldenstand war im Steigen begriffen – von 2.111.000 Euro auf 2.401.000 Euro, also eine Zunahme von rund 290.000 Euro. Hier schlägt sich aber auch der Darlehenszugang von 600.000 Euro für die Tagesbetreuungsstätte zu Buche.

„Gestiegen sind die Abgabenertragsanteile von 994.000 Euro auf 1.140.000 Euro“, erklärt Weitens ÖVP-Bürgermeisterin Ramona Fletzberger. Weitere Budgetposten: Grundsteuern 75.000 Euro, Kommunalsteuer 169.000 Euro und Aufschließungsbeiträge 124.000 Euro.An größeren Ausgabenposten werden in diesem Bericht genannt: NÖKAS (299.000 Euro), Volksschule (59.000 Euro), Schulbeiträge (75.000 Euro), Musikschule Jauerling (23.000 Euro) und Kindergarten-Betrieb 118.000 Euro).

An Projekten gab es im Jahre 2022 unter anderem Tagesbetreuung, Straßenbau, Instandhaltung Güterwege, Unwetterschäden Güterwege, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. „Da in den nächsten Jahren einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Marktgemeinde Weiten in den Ruhestand treten, wurde eine Abfertigungsrücklage von 100.000 Euro gebildet“, betonte Amtsleiterin Regina Steininger.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.