Diese Zusammenarbeit zwischen Schülern, Lehrern, Unternehmern und Wissenschaftlern könnte laut internationalen Fachleuten einen ökologischen Meilenstein bedeuten: Im Rahmen eines Unterrichtsprojekts kooperiert die auf Landwirtschaft sowie Umwelt- und Ressourcenmanagement spezialisierten HBLA Ursprung in Elixhausen bei Salzburg mit dem Bundesamt für Wasserwirtschaft in Petzenkirchen.

Gemeinsam forschen die Beteiligten an einem Konzept, um aus recyceltem Material von Häuserdämmungen ein neuartiges Düngemittel für die Landwirtschaft herzustellen. Dieser natürliche Düngerzusatz könnte auch zu einer Reduzierung des impertinenten Güllegestanks um bis zu 80 Prozent führen.

“Gemeinsam mit den Salzburger Schülerinnen und Schülern erforschen wir derzeit in sogenannten Mikrolysimeteranlagen das Verhalten von schadstofffreier Dämmstoffkohle im System Boden-Wasser-Pflanze”, erklärt Peter Strauss, Institutsleiter im Bundesamt für Wasserwirtschaft im niederösterreichischen Petzenkirchen.

“Unser Ziel ist es, durch unsere Forschungsergebnisse bei zukünftigen Dosierungsempfehlungen zur optimalen Düngung von landwirtschaftlichen Produkten wie Mais, Raps, Hopfen oder Zuckerrüben eine Belastung von Spurennährstoffen im Grundwasser durch Überdüngung auszuschließen.”

Dämmstoffe aus recyceltem Altpapier als Grundstoff

Den Grundstoff für die aktuellen Forschungsarbeiten liefert die Salzburger Firma Isocell mit Sitz in Neumarkt am Wallersee. Das Unternehmen produziert natürliche Wärmedämmungen für Gebäude aus Zellulosefasern, hergestellt aus sauberem, sortenreinen Altpapier. Werden Häuser abgerissen, so kann dieses Dämmmaterial staubfrei abgesaugt, pelletiert und in einem sogenannten Pyrolyse-Ofen verkohlt werden. Am Ende dieser Recycling-Kette entsteht ein Gülleverbesserer und Spurenelementdünger (Bor) für die Landwirtschaft.

Natürlicher Rohstoffkreislauf wird nachhaltig geschlossen

“Nun geht es uns darum, in den umfassenden Tests und Untersuchungen das Verhalten dieser Dämmstoffkohle im Boden zu dokumentieren” sagt Konrad Steiner, Lehrer an der Höheren Bundeslehranstalt Ursprung im Salzburger Flachgau und Initiator des Projekts. “Die ersten Feldversuche mit der Dämmstoffkohle zur Düngung von Mais, Raps und Sonnenblumen zeigten bereits enormes Potenzial, Geruchsmessungen bei Mischungen mit Gülle ergaben bis zu 80 Prozent Reduzierung des Gestanks.

Ebenso wichtig ist uns aber natürlich der Aspekt, einen natürlichen Rohstoffkreislauf nachhaltig zu schließen: Aus dem Holz von Bäumen wird Papier, daraus entstehen Dämmstoffe für Häuser, diese verkohlen wir nach Jahren zu Dünger, der wiederum verbessert den Nährboden der Pflanzenwelt und verhilft der Natur zu neuem Wachstum - auch von Bäumen.”



Die Arbeit der Salzburger Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Wissenschaftlern: Sie graben Bodenproben aus und behandeln diese mit unterschiedlichen Dosierungen an Dämmstoffkohle. Im Petzenkirchener Labor werden diese computergesteuert in Mikrolysimetern bewässert. Das Sickerwasser wird aufgefangen und täglich auf Inhaltsstoffe analysiert. Die Wasserbewegung und der Stofftransport im Boden werden online über verschiedene Sensoren erfasst.

Umweltexperte: “Leuchtturmprojekt für Ressourceneffizienz und Klimaschutz”

Düngemittel aus Reststoffen in neuartigen Recyclingverfahren herzustellen wird derzeit EU-weit erforscht. Aus gesetzlichen Gründen ist eine Zulassung von recycelten Dämmstoffen als Düngemittel derzeit in Österreich noch nicht möglich.

Zeigen die gemeinsamen Forschungsarbeiten der Schüler und Wissenschaftler positive Ergebnisse, ist es letztendlich auch ein Ziel, eine Änderung dieser gesetzlichen Grundlage voranzutreiben. Breite Unterstützung erhält das Projekt jedenfalls auf internationaler wissenschaftlicher Ebene.

Als begeisterter Förderer präsentiert sich unter anderem Mathis Wackernagel, Präsident der Ideenschmiede Global Footprint Network mit Sitzen in Oakland und Genf: “Ich sehe in dieser Idee ein Leuchtturmprojekt für Ressourceneffizienz und Klimaschutz.”