Weiten: Nächste Basis der Post schließt

Werbung

Nach den Postzustellbasen in Hofamt Priel und Loosdorf geht die Schließungswelle im Bezirk Melk weiter. Die Post wird in den nächsten Monaten auch die Zustellbasis in Weiten schließen. Wie Loosdorf soll diese künftig in die neue Postzustellbasis in der Bezirkshauptstadt Melk integriert werden. Laut Post ist dies für Oktober diesen Jahres geplant. Mit der Fertigstellung der neuen Postzustellbasen in Ybbs und Melk wird es im Bezirk Melk danach damit laut einem Post-Sprecher nurmehr zwei derartige Verteilzentren geben.

Weitens ÖVP-Bürgermeister Franz Höfinger war überrascht, als er von der Schließung der Zustellbasis der Post von der NÖN erfuhr. ,,Mit mir und anderen Vertretern der Marktgemeinde wurde bisher über diese Maßnahme der Post nicht gesprochen. Ich bin überhaupt nicht erfreut, bringt doch diese Maßnahme einige negative Änderungen für uns und vor allem die Postkunden im Zustellbereich.“ Den finanziellen Verlust beziffert Höfinger mit rund 17.000 Euro Kommunalsteuer jährlich, dazu kommt natürlich der Verlust an Arbeitsplätzen. ,,Es gibt sicherlich noch anderweitige Einnahmeneinbußen, da ja die Bediensteten nicht mehr in Weiten einkaufen und die Fahrzeuge nicht mehr in Weiten betankt werden“, fürchtet der Ortschef.

Ebenso wie Hofamt Priels Bürgermeister Friedrich Buchberger führt auch Höfinger die neu entstehende Distanz gegen die Verlegung aus Weiten an. So entstehen für Bedienstete deutlich längere Anfahrtszeiten in das rund 20 Kilometer entfernte Melk. „Dann geht es mit den Sendungen und Paketen wieder zurück ins Weitental. Und das bei den derzeitigen Spritpreisen und vor allem von den zusätzlich zurückgelegten Kilometern. Hier schlägt sich auch der vermehrte CO2-Ausstoß zu Buche“, schüttelt Höfinger den Kopf. Auch beim Zeitpunkt der Zustellung vermutet Höfinger eine deutliche Verschlechterung für seine Gemeindebewohner: „Ich glaube, damit wird die Post sicherlich später bei uns zugestellt.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.