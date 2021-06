Erst Regen, dann Sonne und Wind – das Wetter im April und Mai zeigte sich dieses Jahr von der abwechslungsreichen Seite. Dabei wirkte sich die ungewöhnlich kalte Saison nicht nur auf die Laune aus, denn besonders Landwirte kämpfen mit der Unbeständigkeit. Der Obmann der Bauernkammer und Bürgermeister von Hürm Johannes Zuser erklärt, dass sich „die gesamte Vegetation nach hinten verschob“.

Pflanzen leiden bei zu viel Regen

Für Kulturarten sei dies mit besonders hohen Strapazen verbunden. Wie heikel die Situation für die Pflanzenarten ist, hängt laut Zuser in erster Linie vom aktuellen Vegetationsstand der Pflanze ab. Ob die Niederschläge bis zu Ernteausfällen führen, kann nicht prognostiziert werden, erklärt er. Die Nässe sei grundsätzlich nicht schlecht, jedoch fehlt primär die Wärme, die unter dem Durchschnitt liegt.

Neben der Landwirtschaft leiden aber auch Freizeitaktivitäten unter dem durchwachsenen Frühjahr. Freibäder durften bislang kaum Badegäste begrüßen, obwohl diese in den Vorjahren bereits im Mai Hochbetrieb fahren konnten.

„Anfangs durften wir nicht geöffnet haben und jetzt ist kein schönes Wetter.“ Margaret Ebner, Hotel zur Post, Melk

Nico Hasic erklärt, dass das Schwimmbecken im Stadtbad Pöchlarn ungewöhnlich leer ist. Das Freibad hat seit 19. Mai geöffnet und er hat erst drei Saisonkarten verkaufen können. Für Hasic gilt daher: „Abwarten auf schöneres Wetter“. Auch bei der Stadtgemeinde Melk erzählt man von der „wetterbedingt fehlenden Lust aufs Baden“, die im bereits geöffneten Wachaubad in Melk spürbar ist. Trotz Schlechtwetter herrscht in Melk Optimismus: „Ich bin überzeugt, dass die Badesaison 2021 – sobald das Wetter mitspielt – eine gute sein wird und freue mich auf unsere Gäste im Wachaubad“, versichert Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP). Das Freibad in Hürm habe zurzeit noch nicht geöffnet, dies sei erst für Mitte Juni in Planung, erklärt Zuser. Auch er zeigt sich zuversichtlich, dass sich die Situation noch verbessert.

Ausflugsziele leiden unter schlechtem Wetter

Für Ausflugsziele kam die Wetterlage ebenso ungelegen. So auch für die Ruine Aggstein. „Es reicht oft schon, wenn das Wetter nur schlecht angesagt ist“, schmunzelt Tourismusbeauftragte Christine Jäger. Seit die Ruine für Gäste geöffnet ist, sei das Wetter besonders ungünstig gewesen, weshalb es nie die Gefahr gab, „die Abstandsregelungen nicht einhalten zu können“, schmunzelt Jäger. Die Situation nimmt das Team rund um die Ruine Aggstein sportlich. In Sachen Corona sei das Ausflugsziel außerdem gut gerüstet.

Regen und Wind machen ebenfalls wenig Lust auf Eis. Dieses gibt es im Hotel-Restaurant zur Post in Melk bereits seit Anfang März, jedoch macht das Wetter einen Strich durch die Rechnung. „Anfangs durften wir nicht geöffnet haben und jetzt ist kein schönes Wetter“, bedauert Chefin Margaret Ebner. Sie versichert, sobald die Sonne herausblitzt, seien die Gäste dennoch da. In der Bäckerei Neuhauser in Pöggstall wird die Nachfrage nach dem Eis durch das Schlechtwetter „massiv vermindert“, erklärt Chef Werner Neuhauser.

Für Gastronomen ist das kalte Wetter ebenso eine zusätzliche Belastung. Erich Mayrhofer, Chef des Landgasthofs Bärenwirt in Petzenkirchen, konstatiert, dass er schlechtwetterbedingte Auswirkungen aufgrund der erst kürzlich zurückliegenden Öffnungen kaum feststellen kann. Falls sich das Wetter aber nicht verbessert, wird dies „für das Gastgartengeschäft Folgen haben“.