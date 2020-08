Fünf Ärzte, sechs Gemeinden, verschiedenste Gesundheitsdienstleister: Am 1. September geht das „Primärversorgungsnetzwerk Melker Alpenvorland“, wie der offizielle Name lautet, in der Region Mank in Betrieb.

Das Pionierprojekt – es ist das erste in dieser Form und Größe österreichweit – garantiert in der gesamten Region eine noch verbesserte Gesundheitsversorgung. Zentraler Punkt sind die Öffnungszeiten: Das Netzwerk bietet von Montag bis Freitag durgehende Ordinationszeiten jeweils von 7 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr sowie eine Rufbereitschaft über die Mittagsstunden. Möglich machen dies die sechs teilnehmenden Ärzte, die in insgesamt sechs Gemeinden praktizieren: Kurt Weissenborn in Kilb, Hansjörg Fedrizzi in Kirnberg und St. Leonhard, Alexandra Perchthaler in Bischofstetten, Andreas Winter in Texingtal und die Gruppenpraxis von Rudolf und Markus Kern in Hürm.

„Das Netzwerk ist klasse. Es ist etwas Besonderes für unsere Region, weil es zusätzliche Leistungen für die Patienten anbietet.“ Manfred Roitner

Im Rahmen des Primärversorgungsnetzwerks ist aber nicht nur die ärztliche Versorgung gesichert, sondern eine Gesundheitsversorgung darüber hinaus. Denn mindestens 13 Dienstleister bilden das sogenannte erweiterte Team, das zusätzliche Gesundheitsberufe ausübt. Mit an Bord sind drei Ernährungsberaterinnen, eine Ergotherapeutin, zwei Sozialarbeiterinnen, eine Psychotherapeutin, drei Physiotherapeutinnen und ein Physiotherapeut, eine Hebamme sowie ein bis vier Case and Care-Manager. „Wir sind sehr froh, dass von den anderen Gesundheitsberufen so viele mit uns starten und sich einbringen wollen“, sagt der Kilber Arzt Kurt Weissenborn, Obmann des Vereins, der der Rechtsträger des Netzwerks ist.

Ein Teil des erweiterten Teams wird im Gebäude des Gemeindeamts in Kilb beheimatet sein. Der Standort wird im Laufe des Septembers in Vollbetrieb gehen. Kilbs Bürgermeister Manfred Roitner (VP) zeigt sich stellvertretend für seine Amtskollegen der weiteren Gemeinden sehr erfreut: „Das Netzwerk ist klasse. Es ist etwas Besonderes, weil es zusätzliche Leistungen für die Patienten anbietet. Außerdem ist es als erstes Netzwerk in Österreich umso interessanter, um Erfahrungen sammeln zu können. Und zusätzlich sollte es den Job als Hausarzt im ländlichen Raum attraktiver machen.“

Die vergangenen Wochen und Monate waren allerdings alles andere als leicht für die involvierten Personen – insbesondere für Weissenborn. „Es war sehr anstrengend“, spricht Weissenborn insbesondere technische Hürden an. Da es auf dem Gebiet österreichweit kaum Erfahrungswerte gibt, wurde in vielerlei Hinsicht Neuland betreten – zum Beispiel, was die elektronische Vernetzung der Ordinationen betrifft.

In Sachen Erreichbarkeit kann weiterhin jeder einzelne Standort unter der gewohnten Telefonnummer kontaktiert werden. Zusätzlich wird es eine zentrale Rufnummer, die sich noch in der Umsetzung befindet, für das gesamte Netzwerk geben. Die Rufzentrale informiert über die aktuell geöffneten Ordinationen und vermittelt die Anrufer an den gewünschten Standort weiter.