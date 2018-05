Die Caritas der Diözese St. Pölten errichtet in Mank eine neue Werkstatt für Menschen mit Behinderungen – das bestätigt Caritas-Sprecher Karl Lahmer auf Anfrage der NÖN. 3955 m Grund kauft die Caritas dafür im Manker Gewerbegebiet in Hörsdorf von der Stadtgemeinde an. In der Nähe von Billa und Tankstelle wird die neue Werkstatt errichtet. Der Manker Gemeinderat hat den Grundverkauf um 90.000 Euro bereits Ende April genehmigt (die NÖN berichtete), damals herrschte über den Käufer aber Stillschweigen.

Nun steht als nächster Schritt ein Architektenwettbewerb an. „Erst danach wird gemeinsam mit dem planenden Architekten der Bauzeitplan festgelegt“, erklärt Lahmer, der auch gleich den Grund für den Werkstätten-Neubau nennt: „Die Werkstatt in St. Leonhard, die 1983 errichtet wurde, platzt aus allen Nähten. Daher wird zusätzlich eine weitere Werkstatt in der Region errichtet.“

Zusammenarbeit mit St. Leonhard geplant

In St. Leonhard sind derzeit 58 Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Sie arbeiten im Haupthaus und in zwei Außengruppen. Die beiden Werkstätten St. Leonhard und Mank sind zukünftig für insgesamt 77 Arbeitsplätze ausgelegt. Geplant wird in Mank eine Werkstatt für 35 Klienten. 42 Arbeitsplätze werden in St. Leonhard bleiben, wo dann auch ein zusätzlicher Therapieraum geschaffen und ein Materiallager eingerichtet werden.

In Mank führt die Caritas auch ein Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen, das im ehemaligen Landespflegeheim untergebracht ist. Zwei weitere Wohnhäuser sind in St. Leonhard. Ein weiteres wurde vor Kurzem auch in Loosdorf eröffnet. Im Bezirk Melk betreibt die Caritas derzeit Werkstätten in St. Leonhard, Loosdorf und Braunegg in der Gemeinde Raxendorf sowie eine Recycling Werkstatt in Pöchlarn, die in der nächsten Zeit auch mit einem Neubau erweitert wird.