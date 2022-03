Frau stach im Drogenrausch zu

Viele genossen voriges Jahr die ausgelassene Stimmung am Oktoberfest zwischen den langen Lockdowns. Doch das rauschende Fest wurde einem Wilhelmsburger (20) zum Verhängnis. Eine 18-Jährige aus der Region Mank soll kurz nach vier Uhr Früh mit einem Taschenmesser auf den Mann eingestochen haben. Nun muss sich die Angeklagte vor dem Richter verantworten.

Laut den Aussagen des Opfers und mehrerer Zeugen kam es im Eingangsbereich zu kurzen Wortgefechten, bis die vorbestrafte 18-Jährige ein Klappmesser nahm und es dem Wilhelmsburger in den unteren Bauch rammte. Dieser sackte blutüberströmt zusammen, musste später notoperiert werden. „Ich dachte nie, dass sie mir was antut, das ging alles so schnell. Ich bin seither von Albträumen geplagt und hatte wochenlang Schmerzen“, schildert der 20-Jährige, der die Angeklagte noch im Rettungswagen mithilfe der Polizei identifizieren konnte. Diese fand die 18-jährige Arbeitslose in der Nähe des Bahnübergangs und auch das Messer in ihrem BH.

Opfer verlor zwei Liter Blut, schwebte in Lebensgefahr

Laut Sachverständigem erlitt der 20-Jährige eine neun Zentimeter tiefe, lebensbedrohliche Verletzung und verlor über zwei Liter Blut, da die Bauchdecke durchtrennt wurde und bereits Gewebe aus der Bauchhöhle austrat.

Die 18-Jährige beteuert hingegen gegenüber dem Richter, sich an nichts erinnern zu können, da sie schon vor der Party Kokain, Crystal Meth und jede Menge Alkohol konsumiert hat. Mit 15 sei sie auf die schiefe Bahn geraten, erklärt die Angeklagte, die noch nie gearbeitet hat. Das Gutachten eines weiteren Sachverständigen bestätigt, dass sie zum Tatzeitpunkt durch die Drogenmischung massiv berauscht und daher unzurechnungsfähig war. Die Anklage lautet daher nicht auf Mordversuch, sondern auf Körperverletzung im Zustand völliger Berauschung mit einem wesentlich geringeren Strafrahmen. Der Richter verurteilt sie zu zwei Jahren Haft sowie zu Drogenentzug in einer Anstalt und 5.700 Euro Schmerzensgeld. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

