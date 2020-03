Mit 1. April hätte es starten sollen: das erste Primärversorgungsnetzwerk Niederösterreichs, das in der Region Mank, von Bischofstetten bis Texingtal, eine umfassende Gesundheitsversorgung garantieren soll – inklusive längerer Öffnungszeiten, einfacherer Urlaubsvertretung unter den Ärzten und einem erweiterten Team aus verschiedenen Gesundheitsberufen.

So ambitioniert das Projekt ist, so schwierig gestaltet sich seine genaue Ausformung. „Es ist das erste Primärversorgungsnetzwerk, das es in Niederösterreich gibt. Dass es hier noch einiges abzuklären gilt, liegt in der Natur der Sache“, sagt Norbert Fidler, NÖ-Vorsitzender der Österreichischen Gesundheitskasse, gegenüber der NÖN.

Er bestätigt: „Mit 1. April kann nicht gestartet werden.“ Gleichzeitig ist Fidler aber guter Dinge: „Es soll 2020 kommen – das wünschen wir uns alle.“

Woran hakt es noch? „Die Vereinsgründung (unter den Ärzten; Anm.) ist noch nicht abgeschlossen, die Öffnungszeiten zwischen den Standorten müssen noch koordiniert werden und die Koordination des erweiterten Teams ist noch ausständig“, erläutert Fidler.

Netzwerk-Start für Herbst 2020 geplant

Dementsprechend laufen derzeit die Verhandlungen zwischen Gesundheitskasse, Ärzten und Gemeinden. Der Start des Netzwerks soll trotz der Verzögerungen so bald wie möglich erfolgen. Fidler: „Wir gehen von Herbst 2020 aus.“