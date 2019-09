Gewinne mit Kryptowährung soll ein 39-Jähriger aus dem Bezirk versprochen und vorgetäuscht haben, Geld zu veranlagen. Wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges und Veruntreuung landete er als Angeklagter am Landesgericht in St. Pölten vor einem Strafrichter.

Teilweise schuldig zu den Vorwürfen bekannte sich der Mostviertler bereits am ersten Prozesstag im Juli. Damals gestand er, geborgte 1.000 Euro ob Ebbe im eigenen Börsl nicht zurückgezahlt zu haben.

Angeklagte war geständig

Von rund 11.000 Euro, die ein weiteres Opfer an das Bitcoin-Wallet des Angeklagten überwiesen hatte, um in Kryptowährung zu investieren, steckte der 39-Jährige 9.000 Euro in die eigene Tasche. Auch dazu war der Angeklagte bereits im Sommer geständig. Letzte Woche wurde der Prozess fortgesetzt und der 39-Jährige legte dem Richter Bestätigungen über erfolgte Schadensgutmachung vor.

Der Richter kam nach umfangreichem Verfahren zum Schluss und sprach den bereits sieben Mal einschlägig vorbestraften 39-Jährigen wegen Betrugs und Veruntreuung schuldig. Er verurteilte ihn zu einem Jahr bedingt verhängter Freiheitsstrafe sowie 2.160 Euro unbedingter Geldstrafe.

Von fünf Anklagepunkten – von weiteren Betrugsvorwürfen, falscher Zeugenaussage sowie Vortäuschens einer mit Strafe bedrohten Handlung – wurde der Mostviertler im Zweifel freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.