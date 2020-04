Vom „Maibaumkraxeln“ bis zu ausgelassenen Festen: Diese fallen aufgrund der Covid-19-Pandemie ins Wasser, das Brauchtum der Maibäume wird aber hochgehalten.

privat In Mank steht trotz Coronakrise schon ein Maibaum.

So beispielsweise in Mank, wo vor dem Rathaus bereits der Maibaum aufgestellt wurde – von der Stadtgemeinde, weil Vereinen dies aktuell untersagt ist. „Wir wollen in diesen schwierigen Zeiten ein Zeichen setzen, dass wir auch wieder unser gewohntes Leben und die Traditionen weiter führen“, berichtet Manks VP-Stadtchef Martin Leonhardsberger.

Auch in Texingtal gibt es wieder einen Maibaum. „Es war uns wichtig, diese Tradition auch in diesen Zeiten hochzuhalten“, sagt VP-Bürgermeister Gerhard Karner, der sich zusammen mit VP-Vize Walter Eigenthaler sowie weiteren Gemeinderäten um den Maibaum kümmerte.