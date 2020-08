„Ich habe so etwas überhaupt noch nicht gesehen“, ist Bezirksfeuerwehrkommandant Roman Thennemayer schockiert. „Es ist eine richtige Katastrophe.“

Samstagabend, 17.30 Uhr: Eine Gewitterzelle entlädt sich über der Region und scheint stillzustehen. 190 Liter pro Quadratmeter regneten auf die am stärksten betroffene Gemeinde Bischofstetten ein, nicht viel weniger waren es in Mank, Kilb und Hürm, auch St. Leonhard un Zelking-Matzleinsdorf waren betroffen.

„Es hat ausgeschaut, als würde die Donau durch Bischofstetten fließen“, konnte es VP-Bürgermeister Werner Nolz kaum glauben. Die Sierning und der Schildbach konnten die Wassermassen, die sich aus dem umliegenden Gelände ansammelten beziehungsweise aus Kilb kamen, nicht mehr fassen. Über 100 Häuser der 1.200-Einwohner-Gemeinde Bischofstetten sind schwer beschädigt worden, Autos wurden weggeschwemmt, Felder vernichtet. „Da sind Existenzen weg“, klagt Nolz.

Auch in Mank spricht man vom größten Unwetter seit Jahrzehnten. Weite Teile des Gemeindegebiets standen unter Wasser, rund 100 Häuser sind betroffen, Güterwege wurden unterspült, landwirtschaftliche Flächen überschwemmt. Zu 150 Einsatzorten rückten die Florianis aus. „Ein großes Dankeschön an alle freiwilligen Helfer“, bedankt sich VP-Stadtchef Martin Leonhardsberger. Eine erste Schätzung des Schadens beläuft sich auf fünf Millionen Euro.

Vom Ortszentrum bis zu Wege, Straßen und Bankette waren in Kilb betroffen, an die 100 Häuser wurde beschädigt. „Ein so großflächiges Hochwasser haben wir in meiner Erinnerung noch nicht gehabt“, sagt Kilbs VP-Ortschef Manfred Roitner.

38 Bezirkswehren waren im Einsatz

Vier Ortschaften litten in Hürm unter den Wassermassen. „In einem Haus stand das Wasser einen dreiviertel Meter hoch“, erzählt Ortschef Johannes Zuser (VP). Insgesamt knapp 40 Objekte sind betroffen. Das Hochwasser in der Region, bereits das vierte seit Anfang Juni, forderte die Florianis in außerordentlicher Weise. Insgesamt 38 Feuerwehren aus dem Bezirk Melk waren am Samstag und Sonntag mit 354 Kameraden und 64 Fahrzeugen im Einsatz. Hinzukamen Züge aus den Bezirken Amstetten, St. Pölten und Scheibbs mit insgesamt 93 Mann am Sonntag. Am Montag waren 15 Bezirkswehren mit 189 Mitgliedern im Einsatz, unterstützt von jeweils einem Zug aus den Bezirken Lilienfeld und Krems. „Seitens des Bezirkskommandos will ich mich bei den Feuerwehren für die Unterstützung bedanken“, erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant Roman Thennemayer.