Nach Debatte um Dollfuß: Das "Demokratieforum Alpenvorland" startet

Werbung

Auftakt für das „Demokratieforum Alpenvorland“: Unter diesem Namen steht der Prozess rund um die Neustrukturierung des Engelbert-Dollfuß-Museums in Texingtal sowie die Diskussion um die Benennung des Dr.-Dollfuß-Platzes in Mank. Auch Erinnerungszeichen in der Region will man sich in einem interaktiven Prozess widmen.

„Wir haben bewusst einen Titel gewählt, der das Thema in die Gegenwart führt“, beantwortet Alexander Hauer, Obmann des Melker Gedenkvereins „MERKwürdig“, die Frage rund um die Namensgebung. „Demokratie“, holt der Melker aus, „ist ein filigranes Gebilde. Wie zerbrechlich sie ist, sah man damals und sieht man heute auch. Demokratie geht uns alle an – deshalb laden wir auch alle ein, sich in diesem Kontext mit der Demokratie zu befassen.“

Wir haben bewusst einen Titel gewählt, der das Thema in die Gegenwart führt. Demokratie geht uns alle an.“ Alexander hauer „MERKwürdig“-Obmann

Der Startschuss für das „Demokratieforum Alpenvorland“ fällt nächsten Mittwoch, 18. Jänner, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Schrittwieser in St. Gotthard im Texingtal. Auf dieses erste Infoevent sollen auch Workshops folgen. Wichtig sei dem Verein – der in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Texingtal und der Stadtgemeinde Mank zur Veranstaltung lädt –, auch Jugendliche in den Aufarbeitungsprozess miteinzubeziehen. Laut Alexander Hauer ist demnach ebenfalls ein Workshop mit der NMS Mank geplant.

Zentrale Themen des „Demokratieforums Alpenvorland“ werden die drei Schwerpunkte „Faschismus – Nationalsozialismus – politische Diktaturen“ sowie „Demokratie in Österreich in historischer Perspektive“ und „Geschichtskulturen – Erinnerungskulturen – Erinnerungspolitik“ sein. Der Obmann betont gegenüber der NÖN, dass das Forum „fern von Begriffsdiskussionen“ stattfinden soll. Verschiedene Expertinnen und Experten – etwa der „Politikwerkstatt“ des Museums Arbeitswelt Steyr – werden das „Demokratieforum Alpenvorland“ begleiten.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.