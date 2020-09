Ein Hochwasser, wie es die vergangenen 200 Jahre nicht gekannt haben, liegt hinter der Region Mank. Die von den Fluten am 22. August am stärksten betroffene Gemeinde ist Bischofstetten. Über 100 Liegenschaften wurden beschädigt, rund 50 davon schwer. Nach den ersten Besichtigungen durch die Schadenskommission lässt sich der finanzielle Schaden abschätzen. „Wir werden bei zwischen acht und zehn Millionen Euro zu liegen kommen – ohne Gemeindeschäden“, gießt VP-Bürgermeister Werner Nolz die Zerstörung durch die verheerenden Wassermassen in Zahlen.

Mit ebenfalls über 100 betroffenen Objekten sieht die Lage in Mank ähnlich aus. „Der Schaden geht in Richtung der ersten Schätzung von rund fünf Millionen Euro“, erläutert VP-Stadtchef Martin Leonhardsberger, der mit der Schadenskommission die Verwüstung vor Ort dokumentiert. Am Dienstag, nach Redaktionsschluss, war in Kilb das erste Mal die Schadenskommission unterwegs.

Abschnittsfeuerwehrkommandant Franz Hiesberger bedankt sich nicht nur bei den hunderten Kameraden, die im Einsatz waren, sondern auch bei den Landwirten, Unternehmen, Bürgermeistern, Gemeinderäten und den zahlreichen Helfern aus der Bevölkerung für ihre Unterstützung während der Flut und bei den Aufräumarbeiten danach: „Das war einmalig und wirklich rührend.“ Auch Caritas und Pfarre unterstützten Hochwasseropfer in den einzelnen Gemeinden.

Selbstschutz soll in Zukunft forciert werden

Hiesberger appelliert dabei an die Bevölkerung: „Wir sind nicht imstande, 100 Einsätze, die gleichzeitig hereinkommen, sofort aufzuarbeiten – das schafft keine Feuerwehr. Jeder sollte schauen, dass er zumindest für die Erstmaßnahmen gerüstet ist. Die Hochwasser werden nicht weniger – das nächste wird bestimmt kommen.“ So empfiehlt Hiesberger speziell, dass in besonders gefährdeten Regionen – entweder individuell oder im Rahmen von Dorfgemeinschaften – selbst Sandsäcke befüllt werden können oder anderes Material gelagert wird, das ein Eindringen des Wassers bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindert oder verlangsamt.

Der Eigenschutz wird insbesondere auch in Mank gefördert. „Es wird eine Aktion zu Hochwasserpumpen und Sandsäcken kommen“, kündigt Leonhardsberger an.