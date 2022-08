Siebter beim Fire-Cup

Werbung

St. Pölten stand vergangenes Wochenende ganz im Zeichen der Feuerwehren: Der Bundesfeuerwehrbewerb, an dem insgesamt 350 Teams – bestehend aus über 3.000 Feuerwehrfrauen und -männern – gegeneinander antraten, fand in diesem Jahr in der NV-Arena statt. Aus dem Abschnitt Mank haben es insgesamt fünf Gruppen (Inning, St. Leonhard, St. Gotthard, Bischofstetten und Kirnberg) geschafft, sich zu qualifizieren.

Die Bewerbsgruppe Bischofstetten erreichte in der Wertungsklasse „Bronze A“ (ohne Alterspunkte) den neunten Platz. „Damit sind wir die zweitbestplatzierte Gruppe von ganz Niederösterreich“, erzählt Hannes Lechner, Kommandant der Feuerwehr Bischofstetten stolz. Auch bei dem in diesem Jahr erstmals durchgeführten Bundes-Fire-Cup waren die Bischofstettner vorne dabei und erreichten dort den siebenten Platz in der Gesamtwertung. „Wir sind auch besonders stolz auf unsere Fans, die uns so zahlreich vor Ort unterstützt haben“, freut sich Lechner. Er bedankt sich bei Freunden, Familien und Bekannten für die emotionale Unterstützung in St. Pölten.

Riegler: „Der Druck nach vorne war gewaltig“

Die Stimmung vor Ort lobt auch Kirnbergs FF-Kommandant Martin Riegler: „Die Bewerbe waren super organisiert.“ Die Truppe aus Kirnberg erreichte in der Kategorie „Bronze mit Alterspunkten“ den achten Platz – „vom Gefühl her wäre der vierte oder fünfte Platz drinnen gewesen, aber der Druck nach vorne von den anderen Gruppen war gewaltig“, sagt Riegler.

Nachdem der Bewerb coronabedingt verschoben werden musste, findet der nächste Bewerb in zwei – statt in vier – Jahren in Vorarlberg statt.

