21-Jähriger vor Gericht: „Ich bin kein Fritzl“

„Ich bin kein Josef Fritzl“, entgegnete der 21-jährige Angeklagte den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft am Landesgericht St. Pölten. Ihm wurde vorgeworfen, er solle seine Ehefrau geschlagen, getreten, mit einem Klappmesser bedroht und stundenlang im Schlafzimmer der gemeinsamen Wohnung eingesperrt haben. Der junge Mann wies jegliche Vorwürfe zurück.

Laut dem Angeklagten hatten sich die beiden erst Ende letzten Jahres kennengelernt. Nach zwei Monaten war seine jetzige Ehefrau schwanger – und sie entschieden sich, zu heiraten.

Eine Verhandlung mit schwieriger Beweislage

Die Misshandlungen sollen allerdings erst nach der Hochzeit begonnen haben, so das Opfer. Die 29-Jährige gab an, dass ihr Mann sie zum ersten Mal in ihrer Hochzeitsnacht attackiert haben soll. Dabei soll er ihr Hochzeitskleid zerrissen und sie geschlagen haben. Danach soll er sie bis Juni immer wieder in der gemeinsamen Wohnung eingesperrt und verletzt haben.

Während der Verhandlung behauptete der Angeklagte, dass nicht er seine Ehefrau verletzt haben soll. Angeblich solle ihr Vater sie regelmäßig geschlagen haben, was sie ihm noch vor der Hochzeit offenbarte. Diese Behauptung wiesen das Opfer und ihr Vater jedoch prompt zurück. Die einzigen Zeugen im Verfahren waren die Eltern des Angeklagten und die Eltern des Opfers.

Urteil trotz gegensätzlicher Aussagen

Während die Eltern des jungen Mannes behaupteten, ihre Schwiegertochter würde lügen, beharrten die Eltern der Frau darauf, dass ihr Schwiegersohn auch sie bedroht hätte.

Wegen einer einschlägigen Vorstrafe und weil er keinen Grund sah, warum das Opfer alles erfinden sollte, verurteilte der Richter den Angeklagten zu vier Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe in der Höhe von 720 Euro. Außerdem muss der 21-Jährige ein Anti-Gewalt-Training absolvieren und seiner Ehefrau 500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

