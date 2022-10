28-Jähriger hatte zwei Messer trotz Waffenverbot dabei

Weil sein Opfer schlecht über ihn geredet haben soll, schlug ein 28-Jähriger einen Bekannten zusammen. Freunde, die das Opfer beschützen wollten, bedrohte der Mann mit einem Messer .

Der Angeklagte gab an, an dem Abend zuvor mit einem Freund eine Bar besucht zu haben. Dort konsumierte der 28-Jährige bereits Alkohol, danach machten sich die beiden auf zu einem nahegelegenen Garagenpark, in dem der Freund des Angeklagten eine Garage besaß.

Dort angekommen machte sich der 28-Jährige jedoch auf die Suche nach einem Bekannten, der angeblich schlecht über den Angeklagten geredet haben soll.

Das Opfer befand sich zu dieser Zeit in einem Partyraum auf dem Gelände. Die Beiden trafen draußen aufeinander, dabei soll der Angeklagte sofort auf sein Opfer losgegangen sein. Infolge soll er ihn immer wieder geschlagen und umgeworfen haben. Letztendlich soll die Freundin des Opfers den 28-Jährigen von ihm abgebracht haben. Der Angeklagte soll auch ein Klappmesser in der Hand gehabt haben, mit dem er zuvor die Reifen eines nahestehenden Autos aufgeschlitzt haben soll.

Das Opfer flüchtete in den Partyraum und seine Freunde versuchten den Angreifer davon abzuhalten, ihm zu folgen. Zur Verteidigung hatten die jungen Männer eine Gaspistole geholt. Davon fühlte sich der 28-Jährige bedroht und soll die Gruppe im Gegenzug mit einem weiteren Messer, das er aus seiner Socke holte, bedroht haben. Nach einer Rangelei kam die Polizei und nahm den 28-Jährigen fest.

Aufgrund von einschlägigen Vorstrafen und dem Verstoß gegen das Waffenverbot wurde der Angeklagte zu 18 Monaten unbedingter Haft und 300 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Außerdem wurden drei Monate Haft aus einer Vorstrafe widerrufen. Nicht rechtskräftig.

