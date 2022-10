Angeklagter: „Ich wollte sie nur erschrecken“

Der 39-jährige Angeklagte soll Ende Juni zwei andere Gäste eines Gastronomiebetriebs mit Übernachtungsmöglichkeit in der Region Pöchlarn mit einer Axt bedroht haben. Vor Gericht zeigte sich der Mann komplett geständig.

Allerdings gab der Angeklagte an, keine bösen Absichten gehabt zu haben. „Ich wollte sie nur erschrecken, ich hätte nie zugeschlagen“, erklärte er dem Richter. Er gab an, psychische Probleme gehabt zu haben, und sprach von einem psychischen Druck, den er loswerden wollte. „Ich hatte das Verlangen, jemanden zu erschrecken“, so der 39-Jährige.

Seine Axt sei eigentlich ein Spazierstock, den er vorrangig für seine Waldspaziergänge verwenden würde, gab der Angeklagte an. Der Aussage eines seiner Opfer nach, soll ihm der 39-Jährige jedoch vor der Toilette aufgelauert haben. Als er das Bad verließ, soll der Angeklagte mit erhobener Axt vor ihm gestanden sein und einen Schritt auf ihn zu gemacht haben. Das Opfer konnte ihm allerdings nach eigenen Angaben die Axt abnehmen. Er beschrieb den 39-Jährigen während des Vorfalls als völlig benommen. Das zweite Opfer schilderte, wie der Angeklagte an seiner Tür angeklopft und draußen mit erhobener Axt gewartet haben soll. Das Opfer konnte die Tür allerdings rechtzeitig wieder schließen.

Der Richter verurteilte den 39-Jährigen zu 21 Monaten unbedingter Haft. Die Axt und eine bei ihm gefundene Schrotflinte mit abgesägtem Lauf wurden konfisziert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

