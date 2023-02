Region Pöchlarn: Morddrohungen gegen die eigene Frau

Ihr Mann drehe durch, sagt die 46-Jährige, als sie am Donnerstag die Polizei alarmiert. Ihr Gatte - 44, bereits mehrfach vorbestraft - soll sie mit dem Umbringen bedroht haben. Sie erstattet Anzeige. Am Tatort, der gemeinsamen Wohnung in der Region Pöchlarn, angekommen, schildert die Frau den Polizisten, was passiert ist: Ihr Mann sei alkoholisiert gewesen und habe sie bis zum Anruf mit dem Umbringen bedroht.

Bei der weiteren Einvernahme auf der Polizeiinspektion erzählt die 46-Jährige, dass das nicht die erste Morddrohung ihres Ehemannes war. Immer wieder habe er sie in den vergangenen zwei Wochen bedroht, sei dabei immer alkoholisiert gewesen. Der Beschuldigte wurde anschließend auf der Polizeiinspektion einvernommen - Verdacht der Gefährlichen Drohung. Kurz darauf ordnet die Staatsanwaltschaft die Festnahme an. Gegen den Ehemann wurde auch ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

