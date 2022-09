Burschen misshandelt: Volle neun Jahre Haft

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Wissen Sie, was das mit einem Kind macht?“ Das fragte Richterin Doris Wais-Pfeffer den Angeklagten. Als Antwort bekam sie nur Schweigen. Der 42-Jährige aus dem Raum Ybbs soll zumindest zwischen 2014 und 2021 vier 13-jährige Burschen misshandelt haben. Außerdem habe er über die Jahre 4.598 Stück pornografische Darstellungen von Kindern, teils unmündig, auf seinen elektronischen Geräten angesammelt.

Vier Opfer trauten sich letztendlich, gegen den Angeklagten auszusagen. Zwei der jungen Männer sollen ihm schon 2014 zum Opfer gefallen sein. Bei den damals 13- und 12-Jährigen solle er sogar handgreiflich geworden sein. Gekannt hatte er die beiden Kinder durch einen Freund. Ein Opfer war dessen kleiner Bruder, das andere sein bester Freund.

Den kleinen Bruder seines Freundes soll er von einem Fest heimgebracht haben, unter dem Vorwand, sich um ihn zu sorgen. Daheim soll er ihm in einem ungestörten Moment in die Hose gegriffen und letztendlich Oralverkehr an ihm durchgeführt haben. „Ich wollte das nicht, ich war aber so perplex, dass ich gar nichts gesagt habe“, so der mittlerweile 21-Jährige. Das zweite Opfer berichtete, dass der Angeklagte ihm, als er bei seinem besten Freund übernachtete, in die Hose gegriffen haben soll, wodurch er aufwachte. Danach weckte er seinen Freund und die beiden flüchteten. Die Angst davor, jemandem davon zu erzählen, wäre allerdings damals zu groß gewesen, so das Opfer.

Trotz unzähliger Beweise keine Einsicht

Zu den meisten Vorfällen bekannte sich der 42-Jährige nicht schuldig. Auch sah er den Fehler in seinem Handeln nicht. „Ich habe mir dabei nichts gedacht“, verteidigte sich der Angeklagte. Auch sein Anwalt betonte, wären die Burschen paar Monate älter gewesen, nämlich 14 Jahre alt, wären die angeblichen Handlungen seines Mandanten legal gewesen.

Die zwei anderen Opfer aus den Jahren 2020 und 2021 hätte der 42-Jährige auf der Social-Media- und Messenger-Plattform Snapchat kennengelernt. Dort habe er den beiden Videos von sich selbst beim Masturbieren geschickt, und sie infolge dessen, teilweise erfolgreich, dazu aufgefordert, sich selbst zu filmen.

Der Angeklagte wurde zu neun Jahren unbedingter Haft verurteilt. Zu zwei der Burschen wurde er allerdings aufgrund von mangelnden Beweisen freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

