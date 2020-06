Die gute Nachricht für Partytiger: Ab dieser Woche darf zwei Stunden länger, bis 1 Uhr Früh, gefeiert werden. Zudem fällt die Vier-Personen-Regel pro Tisch. Die schlechte Nachricht: Das Ybbser „Bermudadreieck“ bietet nur ein abgespecktes Partyangebot.

Das Nachtleben könnte mit den neuen Lockerungen wieder auf der Tanzfläche zelebriert werden. Allerdings nur mit Babyelefant: Wer das Tanzbein mit haushaltsfremden Personen schwingt, muss Abstand halten. Und diese Regelung wirkt als absoluter Partykiller in den Nachtlokalen. Getanzt wird im „Bermudadreieck“ noch lange nicht.

„Bei uns bleiben die Lounge-Garnituren weiterhin auf der Tanzfläche stehen“, berichtet Betriebsleiter Rudolf Heimberger aus dem „Outback Roadhouse“. Aber nicht nur dort wird weiter „im Sitzen“ gefeiert.

Frühstücken, Eis essen, mit kühlen Drinks anstoßen – das alles ist im „Cocktails“ kein Problem. Wie es aber um den Clubbereich steht, kann Chef Christoph Datler derzeit noch nicht sagen. „Da soll es ja noch Verhandlungen geben“, verweist er darauf, dass der Club und der Außenbereich zum Verweilen genutzt werden können.

Dunkel bleibt es indes noch im „Pulverfaß“. Das letzte Mal war das Tanzlokal am 8. März geöffnet. Und es wird noch dauern, bis das feiernde Volk das „Faßl“ wieder betreten kann. „Auch mit den neuen Lockerungen bringt es überhaupt nichts, aufzusperren. Mein Publikum will tanzen – und das lässt sich derzeit einfach nicht so umsetzen, das es Spaß macht“, erläutert Gründer Karl „Charly“ Draxler.

„Disco Cruiser“ fährt wohl erst ab September

Er hofft, dass bald Lockerungen folgen, die einen Disco-Betrieb wieder vollends möglich machen. „Es gibt ja auch Petitionen in diese Richtung. Die Frage ist, ob sich etwas ändert. Ich habe bis jetzt noch nie gehört, dass ein Politiker bei einer Corona-Pressekonferenz das Wort ‚Discothek’ in den Mund genommen hätte“, ortet Draxler die gesamte Nachtclubszene in der politischen Versenkung.

Die letzte Party in der Disco „Excalibur“ ist ebenso schon lange her. Trotz Lockerungen bleibt der Tanztempel geschlossen. „Wenn wir etwas veranstalten, dann veröffentlichen wir das auch. Zurzeit veranstalten wir aufgrund Covid nichts“, heißt es vonseiten der Disco.

Die Flaute im „Bermudadreieck“ sorgt auch dafür, dass der „Disco Cruiser“ in der Garage bleibt. Der Shuttle-Dienst nach Ybbs wird voraussichtlich erst wieder im September aufgenommen.