„In Kemmelbach entsteht eine Mini-Moschee!“ „Mehrere Gebetstürme sind geplant!“ „Das wird ein Treffpunkt für Muslime in ganz Niederösterreich!“ Wohl kaum ein anderer Grundstückskauf sorgte in kürzester Zeit für so viel Gesprächsstoff wie jener zwischen der Familie Rapolter und dem ATIB-Verein Ybbs. Die ehemalige Fleischereifiliale in Kemmelbach ist jetzt im Besitz der türkisch-islamischen Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit. Mehr als diese Information brauchte es nicht, um die regionale Gerüchteküche anzuheizen.

Die türkische Community hat aber andere Pläne mit der etwa 300 Quadratmeter großen Liegenschaft, wie Vereinssprecher Tuncay Özcan berichtet: „Wir haben das Objekt gekauft, um eine Art Jugendzentrum für Integration zu schaffen.“

In Ybbs gab es kein passendes Objekt

Auch ein Gebetsraum ist vorgesehen – allerdings nicht größer als jener, den der Verein bislang in Ybbs nutzte. Über zwölf Jahre versammelten sich Muslime in der Wiener Straße, um gemeinsam zu beten. Aus Platzmangel machte sich die Community auf die Suche nach einer neuen Liegenschaft. „Ein Grundstück nach ihren Wünschen gab es in Ybbs nicht“, informiert SP-Stadtchef Alois Schroll.

In all den Jahren, in denen die Muslime ihre Gebetsrituale in Ybbs vollzogen, gab es laut dem Bürgermeister kein einziges Problem mit der Community. Wohl auch ein Mitgrund, warum den ATIB Ybbs-Sprecher „Ybbstanbul“ schreiende FP-Politiker, Gerüchte oder hysterische Stammtischrunden kalt lassen. „Es wird so viel Blödsinn geredet“, winkt Özcan ab, „Deutschkurse, Konversationstreffen – davon wird die gesamte Region profitieren.“