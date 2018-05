Die Anlieferung von rund 600.000 Tonnen Schüttmaterial mittels Lkw vom Firmengelände der Firma Parik in Neusarling zur Umfahrung Wieselburg sorgt in der Region weiterhin für Zündstoff.

Bei der beauftragten Baufirma Porr ist man bestrebt, in der Sache zu beruhigen. „Wir sind an einer möglichst anrainer- und umweltschonenden Lösung interessiert. Die Anlieferung soll über Güterzüge erfolgen, um den Lkw-Verkehr auf ein Minimum zu beschränken“, betont Konzernsprecherin Sandra Bauer.

„Wir haben uns für ein Verfahren mit dem Land entschieden, wo sich auch die Bürger zu Wort melden können.“ Johannes Parik, Unternehmer

Um Aufklärung ist die Porr-Sprecherin auch bei der Anzahl und Länge von Güterzügen bemüht. „Geplant ist es, pro Tag von Montag bis Freitag zwei Züge zu je 1.000 Tonnen umzuladen. Es handelt sich dabei um Lokomotiven mit 18 Einseiten-Selbstenladewaggons des Typs Fakks bzw. Fans mit 230 Metern Länge“, informiert Bauer. Insgesamt ist für das Transportvorhaben ein Zeitraum von rund 15 Monaten eingeplant.

Kritik gab es zuletzt aber auch daran, dass die Güterzüge nicht direkt in Wieselburg entladen werden. Bauer verweist dabei darauf, dass seit drei Jahren in Wieselburg kein Entladegleis vorhanden sei: „In Ybbs kann das Material auf Basis einer bestehenden Genehmigung auf den Schotterplatz der Firma Parik direkt neben den Gleisen abgeladen werden.“

Wieseneder: "Verkehrsproblem entsteht bei Autobahnabfahrt"

Berglands VP-Ortschef Walter Wieseneder erfuhr von den Transporten erst durch die NÖN. | Archiv

Nach dem NÖN-Bericht der Vorwoche wächst in der Region aber weiterhin der Widerstand. So beklagt sich Berglands VP-Bürgermeister Walter Wieseneder, dass, wie schon bei der Planung der Umfahrung Wieselburg, auch beim Materialtransport auf die Ortschaft Oberegging vergessen wurde. „Das Verkehrsproblem entsteht nicht am Holzingerberg, wo die Umfahrung beginnen soll, sondern bereits bei der Autobahnabfahrt in Ybbs“, ärgert sich Wieseneder.

Der Ortschef verweist auch auf Verkehrszählungen, die belegen, dass täglich knapp 15.000 Fahrzeuge durch Oberegging fahren. „Dass jetzt zusätzlich 90 Lkw dazukommen, habe ich erst aus der NÖN erfahren und ist für unser Oberegging der Punkt aufs i“, kann Wieseneder nur den Kopf schütteln.

Widerstand von Anrainern in Neusarling

Widerstand gegen das Transportvorhaben gibt es aber auch von den Anrainern in Neusarling. „Wir haben durch Zufall von den Transporten gehört. Mit der Firma Parik gab es immer schon Probleme, es wird jetzt nicht besser werden, denn er hält sich an keine Spielregeln. Ich verstehe nicht, warum es hierzu kein Verfahren braucht. Das erinnert an eine Diktatur“, poltert der Neusarlinger Werner Steinmetz, der aber SP-Stadtchef Alois Schroll für die Unterstützung in der Sache dankt.

Die Direktorin der SMS-Ybbs Margit Preinreich, ebenfalls in Neusarling daheim, kann dem Argument des Umweltgedankens nichts abgewinnen: „Wieselburg profitiert von der Umfahrung, dann soll dort auch der Schotter abgelagert werden.“

VP-Parteichef Gert Kratzer ist mit Kritik aus der Neusarlinger Bevölkerung konfrontiert. | Archiv

Enttäuscht zeigen sich die Neusarlinger ebenfalls vom VP-Parteichef und Ybbser Gemeinderat Gert Kratzer, der auch Projektleiter der Umfahrung Wieselburg ist. „Er ist selbst Neusarlinger und kennt die Gegebenheiten. Ich bin schwer enttäuscht, wenn er sagt, er habe darauf als Projektleiter keinen Einfluss. Er kann sich der Verantwortung nicht entziehen“, meint Claudia Sainitzer.

Der attackierte VP-Mandatar wehrt sich gegenüber der NÖN: „Es gibt ein Materialtransportkonzept, das eine Punktlandung ist. Es geht nicht umweltfreundlicher. Und nochmals: Ich habe keinen Einfluss auf den Transport.“ Während die Kritik in Neusarling an Kratzer wächst, kritisiert selbiger den Stadtchef. „Schroll macht sich in der NÖN für die Verlagerung auf die Schiene stark und hier ist er dagegen“, so Kratzer. Aussagen, die wiederum Schroll erzürnen: „Ich bin für die Verlagerung, wo es Sinn macht. Hier könnte man aber in Wieselburg ablagern. Zudem bin ich gegen jede Vorgehensweise, die das Leben der Bevölkerung verschlechtert.“

Johannes Parik fürchtet, dass bei einer Bürgerversammlung die Emotionen zu hoch kochen könnten. | Archiv

Indes ist auch das Bewilligungsverfahren betreffend der Entladestelle auf dem Gelände der Firma Parik in der Abteilung Umwelt des Landes NÖ gestartet. „Es gibt eine eigene Verhandlung, wo auch die Anrainer ihre Beschwerden einbringen können“, erklärt Unternehmer Parik. Gegenüber der NÖN betont er auch, dass im Vorfeld eigentlich ein Bürger-Infoabend geplant war. Parik: „Die Gefahr ist aber, dass dort die Emotionen zu sehr hochkochen. Daher haben wir uns für ein Verfahren mit dem Land entschieden, wo sich auch die Bürger äußern und mit den Landesverantwortlichen reden können.“