Fotogalerie: Das war der Käsemarkt in Maria Taferl

Was für ein Comeback! Zwei Jahre fiel der beliebte Käsemarkt in Maria Taferl aufgrund der Coronapandemie aus, doch am vergangenen Sonntag war es endlich wieder soweit. Tausende Besucherinnen und Besucher gustierten und genossen das herrliche Kirtagstreiben am Taferlberg. Dass sich das Herbstwetter den ganzen Tag von seiner besten Seite zeigte, nutzten die Feinschmeckerinnen und Feinschmecker, um bis in den Abend hinein den regionalen Schmankerln zu frönen.

Über den regen Ansturm freuten sich naturgemäß die Organisatoren rund um Karl Stix von der „Käsehütte“ sowie ÖVP-Bürgermeister Heinrich Strondl.

