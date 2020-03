Es werden voraussichtlich um die 30.000 Besucher werden, die bis Montagabend (nach Redaktionsschluss) die 26. Auflage der Ab Hof-Messe Wieselburg besucht haben werden. „Das bedeutet einen Besucherrückgang von zehn bis 15 Prozent. Aber in Anbetracht der Ereignisse der letzten Tage rund um das Coronavirus sind wir damit mehr als zufrieden. Ich hätte ein viel schlimmeres Minus erwartet“, zog Messe-Geschäftsführer Werner Roher am Sonntagabend im NÖN-Telefonat eine erste Zwischenbilanz.

Generell sei es die richtige Entscheidung gewesen, die Messe durchzuführen. Das hätten auch viele Aussteller, Besucher und auch die Ehrengäste am Eröffnungsfreitag mehrmals betont. „Die Leute haben die gesamte Situation viel entspannter hingenommen. Von Hysterie war nichts zu spüren – auch die Hände wurden weiterhin eifrig geschüttelt“, erklärt Roher.

Grabner und Neuninger vergoldeten Bezirk Melk

Vergoldet mit der „Goldenen Honigwabe“ wurde in Wieselburg der Wacholder-Marille-Met von Nikolaus Grabner und seiner Gattin Susanne aus Artstetten-Pöbring. „Aus einem Hobby, das im Jahre 2009 seinen Anfang nahm, wurde eine Profession“, erzählt Grabner. Wenn sie nicht gerade in ihrem Frisörgeschäft in Klein-Pöchlarn die Kunden betreuen, sind sie bei ihren Bienen unterwegs. An vier Standorten hat er seine Bienenvölker verstreut und hier werden dann spezielle Sorten erzeugt. Man weiß in keinem Jahr, was man bekommt. So kann der Bienenhonig von Wald, Blüten, Creme, Akazien oder auch Kastanien seinen Duft und Inhalt erhalten.

Im Sommer tummeln sich in den 30 Bienenvölkern rund 1,5 Millionen fleißige Bienen. Als Nebenprodukt des Honigs wird vom Ehepaar Honig-Grappa-Likör nebst anderen Schmankerln erzeugt. Beim Höfefest (Ende April) werden die Grabners bei einem „Tag der offenen Tür“ vertreten sein.

Seit einigen Generationen werden im Haus Neuninger in Sading bei Pöggstall „Waldviertler Kriecherl“ gebrannt und andere Produkte hergestellt. Nunmehr wurde der Kriecherlschnaps auf der Ab-Hof-Messe mit dem Goldenen Stamperl ausgezeichnet. Die Familie gehört der Genussregion „Waldviertler Kriecherl“ an. „Verwertet werden“, erklärt Neuninger, „hauseigene Früchte von rund 25 Bäumen, die nie der Motorsäge zum Opfer gefallen sind, von Bäumen die nicht genetisch veredelt wurden.“

Nunmehr hat man mehr als 200 Jungbäume ausgepflanzt, denn die alten Bäume kommen doch langsam aber sicher in die Jahre. Die Verwertung der Früchte wird in der Familie als Hobby betrieben. Den Schnaps aus dieser typischen Waldviertler Frucht zum Beispiel zeichnet ein besonders frisches, fruchtiges und vollaromatisches Aroma aus.

Mit einem Lächeln fügt Neuninger gemeinsam mit seiner Gattin Erna hinzu: „In gewisser Hinsicht – und in kleinen Mengen genossen – eignet sich der Kriecherlschnaps auch als Medizin.“