Aufregung um Bau in Petzenkirchen

Bereits 2018 erregte ein geplantes Wohnprojekt in der Feldgasse den Unmut der umliegenden Hausbesitzer. Eine damals eingebrachte Stellungnahme zum Raumordnungsplan der Anrainer zeigte Wirkung.

Der Gemeinderat beschloss, die Widmung auf Bauland, Wohngebiet mit vertraglicher Regelung und dem Zusatz drei Wohneinheiten zu ändern. Damit war sichergestellt, dass kein riesiger Betonklotz in die ruhige Sackgasse gebaut werden konnte. Damals war man zufrieden – nun, da der Baubeginn einer Reihenhausanlage kurz bevorsteht, ist wieder Feuer am Dach. Die Bewohner sind besorgt, dass ein gutes Miteinander und ein erholsames Leben nicht mehr möglich ist.

Franz Mayrhofer, Anrainer und ÖVP-Gemeinderat, bereits damals federführend gegen ein solches Projekt, erläutert: „Der Bau würde in einer Sackgasse, die wiederum in eine niederschwellige Straße mündet, errichtet werden.“ Anders sieht das Ortschefin Lisbeth Kern (SPÖ): „Ich verstehe die Aufregung nicht ganz. Damals wurde im Gemeinderat beschlossen, was von den betroffenen Bürgern gefordert wurde – auch mit der Stimme von Gemeinderat Mayrhofer. Nun, da der Eigentümer der Grundstücke, die Genossenschaft ‚Die Siedlung‘, mit dem Bau beginnen möchte, passt es wieder nicht“, ist Kern verwundert.

